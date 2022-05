Motorola Razr 3 : des photos volées dévoilent le nouveau design du rival du Galaxy Z Flip 4

Alors que Motorola n’a toujours pas confirmé l’arrivée d’une nouvelle génération de smartphones à clapet, un prototype du nouveau modèle a déjà pu être pris en main, et on sait désormais à quoi il va ressembler.

Après avoir lancé son premier smartphone à clapet Razr en 2019, Motorola avait amélioré son offre avec le Razr 5G en 2020, mais la série n’avait finalement pas été reconduite l’année suivante. Comme ses concurrents, on imagine que Motorola a été très impacté par la pénurie mondiale de composants, et la concurrence était assez rude l’année dernière à cause du tarif agressif du Galaxy Z Flip 3.

Cette année, il semble que Motorola veuille retenter sa chance sur le marché des smartphones pliables avec un nouveau modèle, pour l’instant connu sous le nom de code « Maven ». Le leaker Evan Blass a réussi à mettre la main sur des photos volées de l’appareil avant son lancement. Elles dévoilent que le smartphone à clapet va profiter d’un tout nouveau design plus proche de la concurrence, corrigeant ainsi un des plus gros défauts de ses prédécesseurs.

Quelles caractéristiques techniques pour le Motorola Razr 3 ?

Evan Blass affirme que le Razr 3 est équipé d'un écran interne pliable FHD+ et d'une caméra selfie de 32 MP. Motorola préparerait deux versions de son appareil : une avec un Snapdragon 8 Gen 1, et une autre avec le nouveau Snapdragon 8 Gen 1+ qui devrait être présenté ce mois-ci. D’après le leaker Digital Chat Station sur Weibo, les premiers appareils équipés de cette nouvelle puce arriveront dès le mois prochain. Le SoC sera épaulé par 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Au dos, on retrouverait deux caméras, une principale de 50 MP ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 13 MP qui est aussi capable de réaliser des clichés macro. Enfin, d’après Evan Blass, le smartphone serait attendu en Chine à la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août en deux coloris : Quartz Black et Tranquil Blue. Pour l’instant, on ne sait pas à quel prix sera lancé l’appareil, mais Motorola devra se montrer plus agressif que les années précédentes s’il compte attaquer Samsung sur ce marché. On s’attend d’ailleurs à ce que Samsung baisse le tarif de son Galaxy Z Flip 4, qui pourrait pour la première fois passer sous la barre des 1000 euros.

Source : 91mobiles