Cette célèbre marque de smartphone offre une garantie de 4 ans, une première dans le monde de la téléphonie

Motorola innove en offrant une garantie de quatre ans sur son nouveau modèle Moto S50 Neo. Cette offre, qui est pour l'instant limitée à la Chine, pourrait bien, et nous l'espérons, se propager dans l'industrie des smartphones. Une telle initiative serait la bienvenue en Europe, où les règles de réparation évoluent.

Dans le monde des smartphones, la durabilité et le support client ont toujours été des critères importants pour les utilisateurs. En Europe, les lois évoluent pour encourager les réparations plutôt que le remplacement des appareils, et prolonger ainsi la durée de vie des appareils électroniques. Ces nouvelles règles de l'Union européenne exigent une garantie minimale de deux ans et prolongent d'un an cette garantie si une réparation est effectuée durant la période initiale, sans avoir à forcément passer par un réparateur agréé.

Alors que l’on craignait récemment que Motorola disparaisse du marché français en raison de problèmes juridiques liés à des violations de brevets. Ce fabricant de smartphones vient de faire une annonce particulièrement remarquable en annonçant que son prochain modèle, le Moto S50 Neo, sera accompagné d'une garantie de quatre ans. Cette offre, qui inclut une garantie standard d'un an et une extension gratuite de trois ans, surpasse toutes les garanties habituelles des autres marques.

Motorola offre une garantie de quatre ans sur le Moto S50 Neo

Selon les informations officielles, cette garantie étendue est malheureusement unique au marché chinois pour le moment. Le Moto S50 Neo, qui a déjà fait son apparition sur le site de régulation TENAA en Chine, est doté d'une batterie de 5000 mAh, pèse seulement 171 grammes et présente des caractéristiques impressionnantes telles qu'un écran OLED FHD+, un processeur octa-core de 2,3 GHz, une double caméra arrière de 50 MP et 8 MP, ainsi qu'une caméra frontale de 32 MP.

Bien que cette offre de garantie soit limitée à la Chine, elle pourrait inciter d'autres marques à suivre l'exemple de Motorola. Plusieurs études indiquent que les utilisateurs conservent leurs téléphones pendant environ 40 mois, soit environ 3 ans. Les fabricants de smartphones proposent des mises à jour logicielles pendant cinq à sept ans, il est donc logique que la disponibilité des garanties et des pièces détachées corresponde à ces promesses du côté logicielles.

En attendant, nous espérons que Motorola envisage d'étendre cette offre à d'autres pays et que ce fabricant sera suivi par d’autres marques.