Mortal Kombat 1 : un nouveau trailer confirme le retour de 2 personnages emblématiques

NetherRealm Studios a publié une nouvelle bande-annonce pour son prochain jeu de combat Mortal Kombat 1, qui confirme l'arrivée de nouveaux personnages au lancement du jeu.

Mortal Kombat 1 s'est offert une nouvelle bande-annonce de gameplay sanglante, dévoilant un peu plus de son histoire et de ses combattants. Cette bande-annonce confirme notamment le retour de deux anciens personnages dans ce nouvel opus, que les fans avaient beaucoup apprécié sur les précédents titres de la licence.

Cette bande-annonce épique de trois minutes, qui présente un mélange de séquences de gameplay et de cinématiques du mode histoire, révèle le retour de Smoke et Rain. On peut voir Smoke utiliser son brouillard pour réaliser des combos acrobatiques et Rain qui invoque des tempêtes, se téléporte à travers des tourbillons et manie un bâton magique.

La liste de combattants s’agrandit sur Mortal Kombat 1

« Avec des liens profonds avec Scorpion et Sub-Zero, Smoke a fait sienne la mission du clan et rejoint ses frères Lin Kuei pour défendre Earthrealm », peut-on lire dans un communiqué de presse. « La bande-annonce offre également un premier aperçu de Rain, le Haut Mage d'Outworld qui a perfectionné son art de la magie de l'eau pour en faire une arme redoutable et qui espère maintenant apprendre la sorcellerie la plus sombre et la plus puissante du royaume ».

Outre l'ajout de Smoke et Rain en tant que personnages jouables, il a également été confirmé que Sektor, Cyrax, Frost et Scorpion seront des combattants Kameo, qui serviront d'assistants dans le jeu. Notons cependant que les combattants Kameo sont “non-canon”, selon le responsable de la série Ed Boon, ce qui signifie que les joueurs peuvent utiliser Scorpion comme combattant principal et une autre version de Scorpion comme Kameo.

Pour rappel, Mortal Kombat 1 sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC via Steam et l'Epic Games Store le 19 septembre 2023. En attendant, vous pouvez aller revisionner le premier trailer qui avait été dévoilé le mois dernier. Il vous est également possible de vous inscrire dès à présent pour tester le jeu en avance,