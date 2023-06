Mortal Kombat 1 s’offre un premier trailer de gameplay plein de sang

Mortal Kombat 1 semble aussi absurdement violent qu'on pouvait l'espérer, comme en témoigne la nouvelle vidéo de gameplay qui a été dévoilée à l’occasion de la Summer Game Fest.

NetherRealm Studios a donné aux fans de Mortal Kombat un premier aperçu du gameplay de son prochain jeu de combat, Mortal Kombat 1, en montrant le nouveau roster et en révélant ce que sont les “Kameo Fighters”. Ed Boon est monté sur scène avec Geoff Keighley pour parler en profondeur de la façon dont les systèmes de Kameo Fighter fonctionneront pendant le gameplay, montrant quelques looks classiques pour les personnages du jeu.

Cependant, ceux-ci ont surtout teasé un énorme roster d'entre eux ainsi que des personnages jouables pour lorsque le jeu sera finalement lancé le 19 septembre 2023 sur PlayStation 5, Nintendo Switch, PC, et Xbox Series X|S. Parmi les combattants que nous avons pu voir, citons Kenshi, Mileena, Kitana, Liu Kang, Scorpion, Sub Zero et, bien sûr, Johnny Cage, interprété par la star des films d'action Jean-Claude Van Damme.

Mortal Kombat 1 s’annonce aussi gore que prévu

Les combattants Kameo apportent une touche supplémentaire au canon de la série, avec des versions classiques de personnages tels que Kano, Sonia et Jax qui viennent se battre à vos côtés. Ce nouveau mécanisme est un moyen supplémentaire de personnaliser vos personnages, avec un second roster disponible en tant que Kameo après avoir sélectionné votre combattant principal. Si certains combattants seront probablement exclusifs à la sélection Kameo, Ed Boon a précisé qu'il y aura des chevauchements. Sub-Zero peut par exemple servir à la fois de Kameo et de combattant normal.

Comme le montre un match se déroulant dans la maison hollywoodienne de Johnny Cage, Mortal Kombat 1 fait remonter la franchise dans le temps, apparemment à la fin des années 80/début des années 90, bien avant que l'histoire et les personnages ne deviennent trop nombreux.

D’après les séquences de gameplay dévoilées, les combats semblent beaucoup plus rapides que dans Mortal Kombat 11. Le jeu propose désormais des combos aériens, avec des lanceurs et des jongles dédiés, combinés aux assistances pour maintenir les ennemis en l'air, ainsi que des sauts spéciaux dédiés, comme le crochet de Scorpion. D'après l’HUD qui nous a été montré, il semble que le jeu abandonne le système de double barre de Mortal Kombat 11, au profit d'une seule jauge, mais il fait revenir les célèbres attaques « X-Ray » que les joueurs aiment tant.