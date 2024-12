Voici les 15 jeux vidéo qu’il faudra surveiller de près en 2025. C’est une année gaming de folie qui nous attend

2024 se termine et nous a offert de très beaux jeux vidéo. En 2025, nous serons tout aussi gâtés, si ce n’est plus ! Des titres de folie nous attendent et pour vous, nous avons classé les quinze jeux à surveiller de près. Action, aventure, RPG, gestion… une sélection éclectique !

L’année 2024 a été riche en jeux vidéo de qualité. Prince of Persia The Lost Crown, Final Fantasy 7 Rebirth, Silent Hill 2, Dragon Age The Veilguard, Space Marines 2, The War Within… ça a été très intense ! Mais ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend dans les prochains mois.

2025 démarre et déjà, on sait qu’on va avoir une année de folie ! Des tas de jeux sont prévus. Des blockbusters, des jeux indés, des titres d’action, de gestion, des open-worlds, des curiosités qui sortent du cadre…. Il y en aura pour tout le monde. On fait le point sur les quinze jeux à surveiller de près cette année. Il y en a un en particulier qui vous botte plus que les autres ?

Kingdom Come Deliverance 2

Date de sortie : 4 février 2025

PS5, Xbox Series, PC

Sorti en 2018, le premier Kingdom Come Deliverance était un jeu jusqu’au-boutiste. Se déroulant dans la Bohème du XVe siècle, le titre mettait un point d’honneur à être le plus réaliste possible, aussi bien dans ses décors, dans son écriture ainsi que dans son gameplay âpre. En 2025, le deuxième volet arrive enfin ! On y incarne toujours Henry de Skalitz, prêt à tout pour défendre les siens. Plus grand, plus complet, plus rude, cet opus promet beaucoup. Pour les fans de jeu de rôle et amateurs d’histoire.

Civilization VII

Date de sortie : 11 février 2025

PC, Mac

Est-il encore utile de présenter la saga Civilization ? Alors que de nombreux concurrents tentent de le défier, comme Ara History Untold, le maître revient pour tenter de reprendre son trône avec un septième volet. Pas de bouleversement majeur pour cet opus, mais des affinements pour une formule éprouvée depuis des décennies. Dites adieu à vos bonnes nuits de sommeil.

Avowed

Date de sortie : 13 février 2025

Xbox Series, PC

Développé par Obsidian Entertainment, Avowed cherche à empiéter sur les plates-bandes d’un certain The Elder Scrolls. Il s’agit en effet d’un jeu de fantasy en monde ouvert, et ce à la première personne. Son originalité ? L’écriture du studio américain, toujours fine et acérée. A noter qu’Avowed se déroule dans l’univers des deux Pillars of Eternity, déjà salués sur ce point. La grosse surprise de ce début d’année ?

Assassin’s Creed Shadows

Date de sortie : 14 février 2025

PS5, Xbox Series, PC

Après un Mirage qui avait opté pour une échelle réduite, la saga Assassin’s Creed revient au grandiloquent avec Shadows. Au menu, un gigantesque monde ouvert (le Japon féodal), deux héros aux styles très différents et une tonne de contenus. Ca ne va certainement pas révolutionner le jeu vidéo, mais ce sera une valeur sûre… du moins on l’espère.

Monster Hunter Wilds

Date de sortie : 28 février 2025

PS5, Xbox Series, PC

Il y a le bon et le mauvais chasseur. Dans quelle catégorie vous situerez-vous ? Vous le saurez avec Monster Hunter Wilds. Encore une fois, Capcom lâche le joueur dans un monde semi-ouvert pour chasser les grosses bêbêtes, tout seul ou avec des amis.

Mafia The Old Country

Date de sortie : été 2025

PS5, Xbox Series, PC

Retour aux origines avec ce quatrième épisode de Mafia. Adieu les villes américaines et les embrouilles à Little Italy, puisqu’ici, on sera propulsé dans la Sicile du début du XXe siècle, là où tout a commencé. Comme d’habitude, il faudra s'attendre à un jeu en monde ouvert, certes, mais avec le dirigisme si particulier de la saga. On a hâte !

Anno 117 : Pax Romana

Date de sortie : 2025

PC

Avec Anno 117 Pax Romana, Ubisoft va nous plonger dans le Haut-Empire Romain. Comme d’habitude, il faudra construire sa colonie, la faire prospérer, commercer et étendre son influence pour la gloire de l'Empereur. Un jeu qui va certainement nous happer pendant des centaines d’heures, comme les précédents. C'est clairement l'une des grosses attentes de la rédaction pour 2025.

Death Stranding 2 On the Beach

Date de sortie : 2025

PS5

Dans le monde des blockbusters, Death Stranding était une réelle curiosité à sa sortie en 2019, et ce à cause de sa proposition radicale. La licence créé par Hideo Kojima (Metal Gear) va revenir cette année dans un deuxième volet. Encore une fois, le titre proposera une ambiance étrange, ainsi qu’un gameplay axé sur le voyage. Sans aucun doute l’un des gros jeux de 2025 et une cartouche majeure pour la PS5.

Clair Obscur : Expedition 33

Date de sortie : 2025

Xbox Series, PS5, PC

Clair Obscur Expedition 33 est un JRPG qui a une particularité forte : il n’est pas japonais. Développé par les français de Sandfall Interactive, il veut rendre hommage au genre à travers une aventure qui s’annonce grandiose. Beau, original et -on l’espère- prenant, il devrait ravir les amateurs.

DOOM The Dark Ages

Date de sortie : 2025

Xbox Series, PS5, PC

DOOM The Dark Ages veut s’inscrire dans la droite lignée des deux précédents volets, à savoir DOOM 2016 et DOOM Eternal. Toutefois, il y a un twist : il s’agit ici d’une préquelle qui adopte une esthétique dark fantasy. Encore une fois, le gameplay sera axé sur l’action pure avec un rythme ultra maîtrisé. LE défouloir de 2025.

Ghost of Yotei

Date de sortie : 2025

PS5

Après le triomphe de Ghost of Tsushima, Sony remet le couvert avec Ghost of Yotei. Il ne s’agit pas d’une suite directe, mais d’une autre histoire, avec une protagoniste différente et un nouveau territoire à explorer. Cependant, le but reste le même : rendre hommage aux vieux films de samouraïs. L’une des autres grosses exclus de la PS5 pour 2025.

Crimson Desert

Date de sortie : fin 2025

PS5, Xbox Series, PC, Mac

Crimson Desert est un jeu d’aventure qui pioche ses influences dans, en vrac, Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 ou encore Dragon’s Dogma. On y incarne Kliff, un guerrier lâché dans un monde ouvert gigantesque et rempli de monstres à occire. Un titre ambitieux, peut-être un peu trop pour son propre bien, mais qui pourrait devenir un classique du genre s’il tient ses promesses.

Elden Ring Nightreign

Date de sortie : 2025

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Nightreign est un spin-off d’Elden Ring. Même univers et même façon de jouer, mais une approche bien différente. En effet, l’accent sera mis sur la coopération, puisque trois joueurs pourront parcourir ensemble le monde et combattre les monstres. A noter que ce n’est pas un DLC, il ne sera donc pas nécessaire d’avoir le jeu de base, et encore moins avoir avancé dedans pour y jouer.

Borderlands 4

Date de sortie : 2025

PS5, Xbox Series, PC

Après un Borderlands 3 en demi-teinte, Gearbox veut se rattraper avec un épisode plus maîtrisé et mature. Les recettes de la saga sont là : des flingues, des monstres à tuer par paquet de douze et trouzmillions d’objets à looter pour améliorer son personnage. Ca ne va pas surprendre son monde, mais ça va ravir les fans.

GTA 6

Date de sortie : automne 2025

PS5 ? Xbox Series ?

Avec GTA 6, nous ne sommes pas face à un simple jeu vidéo. Le titre de Rockstar est un déjà un phénomène culturel d’une ampleur inédite, alors même que la sortie n’est pas prévue avant plusieurs mois. Une chose est certaine, ça va être un vrai raz-de-marée. Tout le monde va en parler, que le jeu soit bon ou non. Pour rappel, cet épisode nous mettra dans la peau d’un couple de braqueurs dans les rues de Vice City, un pastiche de Miami. Un titre en développement depuis de longues années et qui, s’il reste dans la tradition des jeux du studio, devrait bénéficier d’un niveau de détail ahurissant. Le jour ou GTA 6 sortira, la planète s’arrêtera de tourner, c’est certain.