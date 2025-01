Vous avez raté la 1re bêta de Monster Hunter Wilds ? Pas d’inquiétude, une nouvelle session arrive très bientôt

Avis aux joueurs qui ont raté la première bêta publique de Monster Hunter Wilds, Capcom a une bonne nouvelle pour vous. Une seconde session va bientôt ouvrir ses portes. L'occasion parfaite pour essayer gratuitement le prochain opus de cette saga culte.

Monster Hunter Wilds fait incontestablement partie des jeux les plus attendus de l'année. Et contrairement à certains titres comme Doom : The Dark Ages, GTA 6 ou Ghost of Yotei, le titre a l'avantage d'avoir une date de sortie en bonne et due forme, à savoir le 28 février prochain.

De fait, les joueurs n'ont plus longtemps à attendre avant de poser leurs mains sur ce nouvel épisode de la saga culte de Capcom. Signe d'ailleurs de l'enthousiasme manifeste autour du jeu, la première bêta publique lancée en novembre 2024 avait réuni plus de 460 000 joueurs simultanés, rien que sur Steam (la bêta était également disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series).

Si le gameplay proposé a globalement ravi les joueurs, c'était moins le cas de l'aspect technique, assez loin du rendu promis dans les trailers. Fort heureusement, Capcom a d'ores et déjà confirmé que ses équipes avaient tenu compte des retours des joueurs pour améliorer la formule.

Monster Hunter Wilds donne rendez-vous aux joueurs pour une nouvelle bêta

En attendant de voir le résultat final, le producteur Ryozo Tsujimito vient d'annoncer une bonne nouvelle sur le compte X officiel du jeu : l'ouverture d'une nouvelle bêta pour Monster Hunter Wilds. Concrètement, les joueurs pourront accéder à l'intégralité du contenu proposé lors de la première bêta, à savoir :

l'éditeur de personnages

le début de l'histoire principale

la quête “Tuer le Doshaguma”

Pour les vétérans qui ont déjà participé à la première bêta, il y aura du nouveau à se mettre sous la dent. En effet, les joueurs pourront également affronter pour la 1re fois le Gypceros. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Ce monstre “toxique” est apparu dans plusieurs épisodes de la saga, notamment dans Monster Hunter Freedom 2 sur PSP (2007), Monster Hunter 4 (2013) et Monster Hunter Stories (2016).

Maintenant, ce que vous voulez savoir, ce sont les dates de cette nouvelle bêta. Les voici :

du 7 février à partir de 4h du matin jusqu'au 10 février à 4h du matin

du 14 février à 4h du matin jusqu'au 17 février à 4h du matin

Comme vous pouvez le voir, cette seconde bêta se déroulera donc en deux phases. Tous les joueurs PC pourront y accéder gratuitement, tout comme ceux sur PlayStation 5 et Xbox Series. En effet, pas besoin d'être abonné au PlayStation Plus ou au Xbox Game Pass Core pour en profiter.