Monsieur Cuisine Smart : attention à ce mail qui vous offre le robot Lidl, c’est une arnaque !

Ce n’était qu’une question de temps avant qu’une arnaque profitant du lancement du Monsieur Cuisine Smart n’apparaisse. Les pirates déploient actuellement une campagne de mails proposant d’offrir le robot cuisine en rejoignant un « programme de fidélité ». En cliquant sur le lien, on est redirigé vers une page qui fait encore la promotion du Black Friday.

Le Black Friday, c’est tous les jours pour les pirates. Si l’événement a vu grimper le nombre d’arnaques en ligne de 208 % cette année, les malfaiteurs ne comptent pas s’arrêter une fois les promotions terminées. En effet, ce ne sont pas les occasions qui manquent pour profiter de la crédulité de leurs victimes. La dernière en date est le lancement du Monsieur Cuisine Smart de Lidl, ce lundi 6 décembre.

La sortie du robot de cuisine a été un petit événement chez les habitués de la chaîne de supermarchés, créant pour l’occasion des mouvements de foule avant que l’on retrouve des exemplaires à deux fois le prix d’achat sur les sites de revente. Pour les pirates, cette rupture de stock éclair est du pain béni. Il n’a fallu que quelques jours pour qu’une campagne frauduleuse ne soit diffusée par mail.

Ne cliquez par sur ce lien qui offre un Monsieur Cuisine Smart gratuit

Au premier coup d’œil, il est assez simple de repérer la supercherie. Le mail reprend les techniques habituelles pour hameçonner les moins vigilants en indiquant que « le nombre de lots à gagner est limité » et incitant à « répondre maintenant ». En rejoignant un programme fidélité, il serait ainsi possible de gagner gratuitement un Monsieur Cuisine Smart. Le pot aux roses est d’autant plus évident lorsque l’on clique sur le lien.

Ce dernier nous amène sur page qui propose des cadeaux pour le Black Friday. L’événement est déjà passé depuis quelques semaines ? Qu’importe, vous pouvez toujours gagner le robot de cuisine, une carte cadeau de 50 € ou une TV Samsung Qled (que l’on n’a jamais vue chez Lidl, soit dit en passant). Il suffit pour cela de répondre à une courte enquête et de jouer à un petit jeu que l’on imagine bien truqué d’avance.

Surprise, vous remportez le Monsieur Cuisine Smart. Si ce n’était pas déjà assez évident, le site vous demande alors vos coordonnées ainsi que… payer les frais de livraison. Ceux-ci ne s’élèvent qu’à 1,95 €, mais on vous laisse imaginer ce qui peut arriver si vous allez jusqu’au bout de la manipulation. Prudence, donc, et patience, les stocks seront bientôt de retour.