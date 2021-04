Lidl n’offre pas de carte cadeau de 50€, c’est une arnaque !

Lidl n'offre pas de carte cadeau de 50€ à des internautes choisis au hasard. Il s'agit d'une nouvelle arnaque qui se répand sur la toile. Cette escroquerie vise à récupérer vos coordonnées bancaires afin de vider le contenu de votre compte. L'enseigne allemande a rapidement mis en garde les consommateurs dans un communiqué.

Depuis plusieurs semaines, des pirates exploitent la notoriété de Lidl pour tenter de piéger les internautes. Pour tromper la vigilance de leurs victimes, les escrocs s'appuient sur une méthode éculée mais redoutable : la fausse carte cadeau. Dans un courriel électronique ou un message envoyé sur Facebook, les pirates affirment que Lidl a décidé d'offrir une carte cadeau, d'une valeur qui n'excède généralement pas les 50 euros.

Pour obtenir ce bon d'achat, censé être valable dans tous les magasins Lidl, les escrocs demandent à la victime de répondre à un “rapide” sondage en ligne. Les escrocs relaient alors l'internaute sur un site web factice qui copie à la perfection l'interface du site officiel de Lidl.

Sur le même sujet : après Lidl, voici l’arnaque des faux bons d’achat Auchan sur Facebook

Une tentative de phishing appâte les internautes avec des fausses cartes cadeaux Lidl

Á l'issue de ce sondage, le site factice réclame les coordonnées bancaires de l'internaute. Les consommateurs les moins suspicieux, comme des personnes âgées, risquent de communiquer leurs coordonnées. Grâce à ces informations, les pirates vont réaliser des virements à l'aide du compte bancaire. Il s'agit d'une tentative de phishing (ou hameçonnage) tout à fait classique. Si vous êtes tombé dans le piège, il ne vous reste plus qu'à contacter votre banque et de faire opposition à votre carte.

Certaines victimes affirment aussi avoir été contactées par téléphone par des individus qui se font passer pour des employés Lidl. Dans ce cas-ci, les escrocs poussent leurs victimes à contacter un numéro surtaxé basé à l'étranger ou à s'abonner à leur insu à de couteux abonnements inutiles.

Il y a quelques mois, une sexagénaire belge a d'ailleurs fait les frais de cette campagne de phishing. Contactée sur Facebook, elle a été abonnée à son insu à un site de jeux en ligne. “J'ai déjà perdu 38 ans” regrette la belge. Cette arnaque n'offrait pas de carte cadeau mais un cuiseur intelligent. “C'était une annonce de Lidl pour un concours. D'habitude, je ne clique jamais là-dessus. Mais c'est Lidl, et comme je vais toujours chez Lidl, je me suis dit : pourquoi pas ? C'était pour gagner un cuiseur intelligent” témoigne la victime.

Cette arnaque se propage sur les réseaux sociaux depuis plus de 2 ans. Pour récupérer le cuiseur intelligent offert par Lidl, la victime est invitée à régler la somme de 1€ pour les frais d'envoi. Les pirates récupèrent alors les coordonnées de la carte de crédit. Derrière cette arnaque, on trouvait une entreprise basée à Chypre.

Lidl recommande d'ignorer les mails et de signaler les arnaques

Dans un long communiqué publié sur son site web, Lidl met en garde les internautes. “Certains de nos clients sont victimes d’appels téléphoniques ou d’emails frauduleux, émanant de personnes se faisant passer pour des collaborateurs de l’enseigne Lidl. Lidl n’est en aucun cas à l’origine de ces appels et / ou envoi d’emails” assure l'enseigne allemande.

Lidl encourage de “signaler ces agissements sur le site internet www.internet-signalement.gouv.fr“ ou par SMS au 33700. Il s'agit d'un service de signalement des spams mis en place par des opérateurs et le Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie et de la Consommation, les éditeurs de services et les hébergeurs.

Pour repérer les attaques phishing, on vous conseille de jeter d'abord un oeil à l'adresse électronique de l'expéditeur. Si l'adresse ne correspond pas à l'adresse électronique affichée sur le site web officiel de Lidl, vous êtes probablement la cible d'une arnaque. Notez aussi la présence de fautes d'orthographe ou d'une syntaxe approximative. Enfin, souvent-vous que les e-mail destinés à l’hameçonnage sont généralement anonymes (votre nom n’apparaît pas dans le courriel).

Ce n'est pas la première fois que nous mettons en garde nos lecteurs contre les arnaques qui se font passer pour Lidl. Les attaques phishing qui mettent en avant des fausses cartes cadeau font régulièrement des dégâts sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Avez-vous été visé par cette attaque phishing ? On attend votre témoigne dans les commentaires ci-dessous.