Molotov TV : après Prime Video, le service augmente lui aussi ses prix

Molotov TV est également victime de l'inflation et annonce une nouvelle augmentation de prix de sa formule premium Molotov Plus. Dès le 3 août 2022, le tarif de cet abonnement passera de 3,99 €/mois à 5,99 €.

L'inflation se ressent sur de nombreux marchés, que ce soit dans l'alimentaire, l'énergie, mais aussi chez les services de streaming. En effet, Amazon vient par exemple d'annoncer à la grande surprise des abonnés une augmentation du prix annuel d'Amazon Prime de 20 €. Désormais, il faudra débourser 69,99 € et non plus 49,99 € pour profiter des différents avantages offerts par la formule premium du géant américain.

Et justement, nous venons d'apprendre que Prime Video ne sera pas le seul service de streaming à revoir ses prix à la hausse. C'est également le cas de Molotov TV qui a décidé d'augmenter les tarifs de sa formule premium “Molotov Plus”.

“Nous espérons que vous appréciez regarder la télé avec Molotov. Nous faisons évoluer nos tarifs pour vous garantir l'accès à vos chaînes favorites et la meilleure expérience. Ainsi, à partir du 3 août, l'offre Molotov Plus passera à 5,99 €”, a annoncé Molotov sur Twitter.

Molotov TV passe aussi par la case “Augmentation des prix”

La plateforme précise qu'il est encore temps de profiter de l'ancien tarif en souscrivant avant la date précédemment citée. “Vous ne serez alors pas impacté par la hausse tarifaire et votre abonnement restera à 3,99 € par mois”, assure l'entreprise. Notez que cette augmentation de prix ne s'accompagnera d'aucune modification de l'offre Molotov Plus. En d'autres termes, les utilisateurs pourront toujours accéder à :

un accès à 80 chaînes avec la TNT incluse, y compris TF1, M6 ou encore W9 et RTL9

Disponibles sur 4 écrans en Full HD

L'accès aux enregistrements et au replay

Précisons que l'abonnement reste sans engagement. De fait et si vous refusez ces nouveaux tarifs, vous pourrez revenir à la version gratuite. Pour rappel, Molotov TV est enfin arrivé sur les consoles PlayStation en début juillet 2022.

Si l'appli est bel et bien disponible sur PS4, notez que les possesseurs de PS5 devront attendre un peu puisque le déploiement de l'appli sur la dernière machine de Sony est attendu dans le courant de l'année 2022. Molotov TV était déjà accessible sur les consoles Xbox Series X/S et Xbox One depuis février 2021.