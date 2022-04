Molotov est désormais accessible via votre navigateur web, il était temps

L’application Molotov jouit désormais d’un accès direct via un navigateur web. Un changement mineur en apparence, mais qui devrait grandement faciliter la vie de l’utilisateur. Molotov est aujourd’hui en difficulté alors que les chaînes privées lui ont déclaré la guerre.

L’application Molotov entre dans le futur… ou plutôt dans le présent. Désormais, il est possible d’y accéder en passant directement par votre navigateur web. Cela n’a l’air de rien, comme ça, mais c’est une petite révolution pour le service.

Molotov est disponible sur PC, mais pour l’utiliser, il fallait jusqu’à présent télécharger une application, puis l’installer, puis passer par elle pour enfin en profiter. Un processus qui n’est certes pas très compliqué, mais qui pouvait en décourager plus d’un. Désormais, c’est terminé.

Molotov arrive enfin sur navigateur

Lorsque l’utilisateur se rend sur le site de Molotov, deux choix lui sont proposés : soit télécharger l’application, soit directement passer par le navigateur. En passant par le web, l’usage ne change pas. Nous avons exactement le même service. Bien entendu, il faudra obligatoirement un compte pour se connecter.

Pour rappel, Molotov est une application qui permet de regarder les chaînes de TV en direct, mais aussi de revoir les programmes passés, comme une plateforme de VOD classique. Disponible sur PC (via app et web, donc), elle est aussi sur iOS et Android. Il s’agit d’une application très pratique qui propose un système d’abonnement pour ceux qui veulent profiter du replay et des chaînes payantes. Idéal pour revoir un film que vous avez manqué la veille.

Toutefois, le succès de Molotov ne plaît pas à tout le monde, surtout aux chaînes de télévision. TF1 et M6 ont par exemple exigé que leur accès soit placé derrière un « paywall », impossible donc d’y accéder sans frais. La société doit d’ailleurs payer une amende de 8,5 millions d’euros à TF1 pour l’avoir diffusé gratuitement, et ce après une précédente amende de 7 millions d’euros à verser au groupe M6.

Malgré ces embuches, Molotov semble tenir bon et continue d’attirer les utilisateurs. Le service revendique plus de 4 millions d’abonnés actifs. Récemment, elle s’est faite racheter par le groupe américain FuboTV pour 164 millions d’euros.