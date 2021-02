Molotov TV est désormais disponible sur Xbox Series X/S et Xbox One

Molotov TV débarque sur les consoles Xbox. Déjà disponible sur Android TV et un an après le lancement de son offre destinée aux gamers, le service de streaming a désormais sa propre application sur Xbox Series X/S et Xbox One. Les utilisateurs peuvent retrouver toutes les fonctionnalités et contenus proposés comme sur d'autres plateformes.

Molotov TV continue son expansion. Fort de ses 12 millions d'utilisateurs, le service a annoncé être désormais disponible sur les consoles Xbox. Ces dernières rejoignent ainsi l'armada d'appareils qui proposent déjà à l'application, à savoir les Android TV, de nombreuses smart TV et les Fire Stick d'Amazon. Avec cette nouveauté, la compagnie compte bien s'adresser aux joueurs, qu'elle a dans son viseur depuis quelque temps déjà.

“Molotov compte un grand nombre de gamers parmi ses utilisateurs de la première heure”, déclare Olivier Kouvarakis, dirigeant chez Molotov. “Nous leur avons dédié une offre “Gamer Zone” il y a tout juste un an. Et nous sommes heureux aujourd’hui de répondre à l’attente de tous ceux qui souhaitent nous retrouver sur leur Xbox pour profiter au maximum des capacités multimédia de la console”. L'offre en question propose plusieurs chaînes gaming et e-sport pour 1,99 €/mois.

À lire également – Molotov et Panasonic s’associent pour lancer la télévision sans fil et sans box TV

Molotov TV débarque sur les consoles Xbox

L'application est d'ores et déjà disponible sur Xbox Series X, Series S et One. Il est ainsi possible de visionner gratuitement les 38 chaînes de télévision proposées, ou de souscrire à un abonnement payant pour accéder à un bouquet plus large. Pour ce faire, il faudra néanmoins passer par le site web ou l'application smartphone. Ce dernier donne accès à l'enregistrement sur le Cloud des contenus et aux différents films et séries diffusés sur la plateforme.

Les fonctionnalités telles que le Start-over et le service AVoD Mango sont également disponibles. Molotov compte bien profiter pleinement des performances offertes par les consoles Xbox. Le support des standards Dolby Vision et Dolby Altmos, notamment, promettent des séances immersives de qualité, “notamment dans le visionnage de programmes en 4K”. La compagnie n'a pas encore donné d'information sur une potentielle disponibilité sur PlayStation.

Source : Frandroid