Moins de 400 € pour le Xiaomi 14 : le smartphone profite d’une remise de plus de 60%

Si vous recherchez un smartphone haut de gamme à un prix accessible, voici une offre très intéressante sur le Xiaomi 14. Il bénéficie actuellement d’une réduction de plus de 60% par rapport à son prix de lancement en France.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Xiaomi 14 a été lancé à 999 € en France dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce modèle apparu il y a un peu plus d’un an n’a rien perdu de ses atouts en 2025. Pourtant, son prix continue de chuter et est désormais sous la barre des 400 € sur AliExpress.

Dans le cadre de sa campagne promotionnelle baptisée Brand Day, le e-commerçant propose le Xiaomi 14 à 388,99 € très exactement. Le smartphone est affiché à 428,99 €, mais grâce au code promo FRBB40, vous pouvez profiter d’une réduction supplémentaire de 40 €. Par rapport à son prix d’origine, cela correspond à une réduction de plus de 60%. Le produit est livré gratuitement et très rapidement depuis la France, dans un délai de 1 à 3 jours ouvrés.

Xiaomi 14 : un haut de gamme sous la barre de 400 €

Le Xiaomi 14 reste en 2024 l’un des meilleurs smartphones de la marque. Il embarque une puce Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 12 Go de RAM, de quoi offrir des performances de haut vol pour n’importe quel usage. Le design du smartphone est très réussi, avec une coque en verre trempé à la finition glossy et un châssis en aluminium avec des tranches plates. Le bloc photo carré quant à lui bénéfice d’un traitement noir poli qui forme un contraste harmonieux avec l’ensemble.

Pour en revenir aux caractéristiques, le smartphone embarque trois capteurs photo de 50 MP chacun : un module grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 3.2x. Nous avons testé le Xiaomi 14 qui présente une très belle copie sur la partie photo, grâce notamment au partenariat entre la marque et Leica.

Pour le reste, le Xiaomi 14 dispose d’une batterie de 4610 mAh, compatible avec une charge rapide de 90W. Comptez un peu plus de 30 minutes pour une charge complète. Et la charge sans fil offre également une belle puissance : 50W, ce qui est très rapide pour de la charge par induction.