Model S : la batterie est défaillante, Tesla verse 1,5 million de dollars aux conducteurs

Tesla a décidé de payer 1,5 million de dollars pour régler le problème des plaintes relatives à l'étranglement de la batterie de la Model S. Selon de nombreux plaignants, une mise à jour logicielle a limité la tension de la batterie de leur véhicule pendant plusieurs mois.

Souvenez-vous, en 2019, Tesla est embourbé dans un problème de taille. En effet, plusieurs Model S et Model X ont soudainement pris feu, notamment à Shanghai et Hong Kong. Pour régler le problème, le constructeur avait alors diffusé une mise à jour logicielle pour ces deux modèles. Le but étant ici de “réviser les paramètres de charge et de gestion thermique” afin de protéger davantage la batterie et d'améliorer sa longévité.

Seulement, il s'est avéré que ce correctif a eu pour effet de réduire la tension maximale de la batterie pendant plusieurs mois, ce qui a poussé de nombreux propriétaires à poursuivre Tesla en justice. Selon les documents judiciaires, cette MAJ a concerné 1743 Model S aux États-Unis. Et alors que Tesla avait assuré que cette baisse de tension était temporaire, certains plaignants ont subi une réduction de 10% de la capacité totale de la batterie pendant trois mois, et une réduction de 7% sept mois après le déploiement du patch.

Tesla passe à la caisse pour mettre fin au recours collectif

En mars 2020, Tesla a diffusé une mise à jour finale pour régler définitivement le problème. Et si la grande majorité des clients concernés a vu la tension maximale de la batterie restaurée, d'autres ont dû passer par la case remplacement (57 véhicules pour être exacte). Seulement pour les plaignants, la réponse de Tesla était trop tardive pour justifier l'annulation du recours collectif contre le constructeur.

Et pour justement mettre fin à cette bataille judiciaire, Tesla a accepté ce vendredi 30 juillet 2021 de verser 1,5 million de dollars de dédommagements aux conducteurs lésés. Attention toutefois, une grande partie de la somme servira en réalité à régler les frais d'avocat. Selon nos confrères de Reuters, les propriétaires concernés ne devraient recevoir que 625 dollars chacun. Notez qu'en Norvège, un tribunal vient aussi de statuer sur la même affaire. L'indemnité pour les conducteurs sera ici bien plus importante, à hauteur de 16 000 dollars par personne.

