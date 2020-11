Model S et Model X : Tesla augmente leur prix de 5000 € sans aucune explication

En Europe, le prix des Model S et Model X a augmenté de 5000 €, sans qu’aucune explication n’ait été donnée par Tesla. Sur le configurateur en ligne, les voitures affichent les mêmes options et caractéristiques. Cette hausse de prix survient quelques mois après que le prix de la Model S a baissé de plus de 10 000 €.

La prochaine livraison de Model S et Model X en Europe sera bien plus chère que les précédentes. L’information vient directement du site de Tesla, dont le configurateur d’options affiche des prix 5000€ plus élevés. La Model 3 a également vu son prix augmenté de 700€ en moyenne. Ces prix s’appliquent pour les prochaines voitures fabriquées par le constructeur, qui devraient être délivrées d’ici mars 2021.

Alors qu’elle était à 79 990€ depuis le mois dernier, il faudra désormais débourser 84 990 € au minimum pour acheter la Model S. Même augmentation pour sa version la plus chère, qui passe de 96 990 € à 101 990 €. Quant à la Model X, le modèle performance passe de 94 990 € à 111 990 €. Le prix de la prochaine Model S Plaid, lui, n’a pour le moment pas changé. Pour rappel, Tesla a aussi augmenté le prix de l’option Conduite Entièrement Autonome à 10 000 dollars en octobre dernier. La facture commence à être réellement salée.

La Model S est plus chère qu’aux États-Unis de 30 000 dollars

Les potentiels acheteurs ont donc été totalement pris par surprise, Tesla n’ayant communiqué aucune information officielle sur le sujet. De plus, aucun changement ne peut en théorie expliquer cette hausse : les caractéristiques techniques, l’autonomie, l’équipement, rien n’a changé sur l’outil de configuration en ligne. La forte baisse de prix appliquée dernièrement par Tesla sur ses voitures pourrait alors peut-être expliquer cette situation.

En effet, les tarifs de la Model S ont d’abord baissé au printemps dernier, puis à nouveau fin octobre, pour un total de plus 10 000 € de réduction. Aux États-Unis, le prix est même passé sous la barre des 70 000 $ pour contrer Lucid, et l’arrivée de la nouvelle configuration de Lucid Air. À l’heure actuelle, le véhicule s’achète pour 68 000$ (57 000 €) soit quasiment 30 000 dollars de moins qu’en France. Si la différence de valeur entre les monnaies et les taxes jouent sûrement un rôle, force est de constater qu’il s’agit tout de même d’un écart conséquent.

