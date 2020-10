Tesla Model S : le prix passe sous la barre des 70 000 $ pour contrer Lucid

Le prix de la Tesla Model S passe de 80 000 à moins de 70 000 $. Pour Elon Musk, il était important de répondre à Lucid, qui vient de présenter une nouvelle configuration de sa Lucid Air proposée à moins de 70 000 $. Hors de question pour le milliardaire de se faire devancer par la concurrence.

En août dernier, le tout jeune constructeur automobile Lucid dévoile son premier véhicule électrique : la Lucid Air. Autant dire que la berline avait fait sensation, entre son design élégant et futuriste, et ses performances prometteuses avec ses 1000 chevaux, une vitesse de pointe de 322 km/h et une autonomie plutôt impressionnante de 832 kilomètres. En somme, le constructeur a les armes pour concurrencer Tesla et sa Model S.

Qu'à cela ne tienne, la Lucid Air n'est pas restée sous les projecteurs longtemps. Dans la foulée, Elon Musk réplique et dévoile la Tesla Model S Plaid, un monstre de puissance avec 1110 chevaux et une autonomie record de 840 km. Or, on apprend ce jeudi 15 octobre 2020 que les deux constructeurs continuent de se renvoyer la balle.

Lucid bouscule Tesla avec un modèle à moins de 70 000 $

En effet, Lucid a dévoilé dans la nuit une nouvelle configuration pour sa Lucid Air, proposée sous la barre des 70 000 $, plus précisément à 69 900 $. Ce modèle affiche des performances plus modestes, avec une puissance de 480 chevaux et une autonomie annoncée de 653 km. Le véhicule embarque une architecture électrique à ultra haute tension avec option de recharge rapide en courant continu. Un coup dur pour Tesla, qui peut difficilement rivaliser avec sa Tesla Model S affichée aux alentours des 80 000 dollars.

Hors de question pour le milliardaire de se laisser devancer par la concurrence. Le PDG de SpaceX et de Tesla s'est empressé d'aller sur Twitter pour officialiser sa contre-attaque : le prix de la Tesla Model S baisse drastiquement et passe à 69 420 dollars ! Cette baisse de prix soudaine n'était pas prévue et ressemble bien à une décision prise sur un coup de tête comme le patron de Tesla en a le secret.

Pour rappel, Tesla a également baissé les prix de la Model S en France il y a deux jours, dans l'espoir de relancer les ventes de la berline. Ainsi, la Tesla Model S Grande Autonomie est passée à 79 990 € tandis que la Tesla Model S Performance est passée sous la barre des 100 000 € (96 990 €). Notez bien que la baisse de prix orchestrée par Elon Musk concerne uniquement le marché nord-américain.

