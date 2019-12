Facebook Messenger : c’est désormais impossible de s’en servir sans compte Facebook !

Facebook Messenger ne permet plus aux internautes de s’inscrire avec un simple numéro de téléphone. Pour utiliser l’application de messagerie instantanée, vous devez absolument disposer d’un compte sur le réseau social Facebook.

Depuis 2015, Facebook Messenger permettait aux utilisateurs de s’inscrire en quelques clics avec un simple numéro de téléphone, une photo et un nom. Comme le rapportent nos confrères de Venture Beat, Facebook a décidé de faire marche-arrière ce jeudi 26 décembre. Pour vous inscrire au service de messagerie, vous devrez impérativement lier un compte Facebook. Sans surprise, cette décision préfigure la fusion de Messenger, Facebook, Instagram et WhatsApp, annoncée pour 2020.

« Si vous êtes nouveau sur Messenger, vous remarquerez que vous avez désormais besoin d’un compte Facebook pour discuter avec des amis et vous connecter » annonce un porte parole de Facebook à Venture Beat. « Nous avons constaté que la grande majorité des personnes qui utilisent Messenger se connectent déjà via Facebook et nous voulons donc simplifier le processus d’inscription » se défend le réseau social, visiblement soucieux de forcer la main aux internautes qui ne sont encore pas membres de Facebook.

Attention, ce changement de politique ne concerne pas les usagers déjà inscrits à Messenger avec un numéro de téléphone. « Si vous utilisez déjà Messenger sans compte Facebook, vous n’avez rien à faire » rassure Facebook. L’application ne vous demandera donc pas de vous inscrire à Facebook pour continuer à envoyer des messages ou en recevoir.

Néanmoins, l’absence d’un compte Facebook lié à votre Messenger risque tôt ou tard de poser problème, notamment si vous cherchez à synchroniser vos conversations entre deux appareils lors d’un changement de smartphone ou de carte SIM par exemple.

Sur Reddit, de nombreux internautes affirment ne plus pouvoir se connecter à l’application Messenger depuis le changement de politique. L’application demande sans cesse de lier un compte Facebook mais ne propose plus de se connecter avec un numéro de téléphone. Certains utilisateurs semblent avoir perdu, du moins momentanément, accès à leur compte Messenger créé avec un numéro de téléphone. Est-ce aussi votre cas ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

Source : VentureBeat