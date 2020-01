Twitter vous permettra bientôt de choisir qui peut répondre à vos tweets

Twitter annonce en marge du CES 2020 plusieurs changements qui affecteront les 330 millions d’utilisateurs du réseau social. Parmi ces nouveautés, on relève la possibilité de choisir qui peut répondre à certains de vos tweets. Ou encore une nouvelle présentation inspirée de Reddit pour mieux suivre les fils de conversation.

Des responsables de Twitter ont profité du CES 2020 pour parler de plusieurs nouveautés qui devraient bénéficier à l’expérience utilisateur dans les prochains mois. Au cours d’un point presse, le responsable produit du réseau social Kayvon Beykpour justifie ainsi ces changements : « les conversations publiques n’ont de valeur que lorsqu’elles sont suffisamment saines pour que les gens souhaitent y participer […] nous devons nous assurer que l’intégrité de l’information que les gens consomment sur la plateforme est élevée ».

Le changement qui fait le plus parler de lui, c’est la possibilité de faire en sorte que certains tweets ne puissent pas être commentés par tout le monde. Il sera ainsi possible de limiter les réponses à toute la communauté Twitter, un groupe de personnes que vous suivez et mentionnez, un panel de personnes que vous mentionnez spécifiquement dans un tweet, ou interdire à qui que ce soit de répondre. Ce nouveau type de tweets a été baptisé Statement – on ne sait pas si ce terme sera traduit en Français, cela signifie littéralement « Communiqué ».

Une nouvelle icône apparaitra dans le coin inférieur droit pour signaler qu’il n’est pas possible de répondre au tweet en question. L’idée derrière Statement, c’est d’éviter les trop nombreuses situations où des utilisateurs et utilisatrices se font harceler par des membres de la communauté. Il devrait également permettre à quantité d’acteurs comme les marques, célébrités et personnalités politiques de mieux maitriser leur communication. Twitter précise au passage que son intelligence artificielle chargée de la modération a fait d’énorme progrès.

Plus de la moitié des tweets abusifs sont désormais retirés du réseau social sans intervention humaine. Statement arrive au cours du premier trimestre 2020. Mais il n’est pas le seul changement majeur prévu par la firme : Twitter veut également changer la présentation des conversations, en commençant par les applications Android et iOS. Différentes parties d’une conversation pourront ainsi être mises en avant, et la présentation des réponses sera échancrée pour plus de lisibilité, un peu à la manière des threads sur Reddit.

Source : The Verge