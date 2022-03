MIUI 13.5 : smartphones compatibles, nouveautés, voici les premières infos sur la surcouche de Xiaomi

Les premières informations au sujet de MIUI 13.5, la prochaine version de la surcouche basée sur Android de Xiaomi, viennent de faire surface sur la toile. Nouveautés à venir, liste des premiers smartphones éligibles, on fait le point sur ce qu'on sait pour l'instant.

Dévoilé en décembre 2021, Xiaomi poursuit toujours le déploiement progressif de MIUI 13, la dernière version de sa surcouche maison basée sur Android. Après une diffusion sur les 11T Pro en février 2022, le constructeur a annoncé l'arrivée de MIUI 13 sur 13 smartphones supplémentaires en mars 2022, la grande majorité étant des modèles disponibles uniquement en Chine.

Et si la diffusion de MIUI 13 suit toujours son cours, les premières informations concernant MIUI 13.5 commencent déjà à paraître sur la toile. Nos confrères du site TechRushi.com ont obtenu certains renseignements sur la prochaine version de la surcouche Android, tandis que le site XiaomiUI a pu tester en avant-première la bêta de MIUI 13.5. L'occasion pour nous de faire le point sur les nouveautés à venir et sur la liste supposée des smartphones compatibles.

Les premières infos sur MIUI 13.5

Commençons d'abord par les appareils éligibles. Sans surprise, on retrouve dans la liste établie par TechRushi l'ensemble des Xiaomi 12, des Xiaomi 11T et des Mi 11. Les Mi Mix 4 et Mi Mix Fold sont également concernés, tout comme la gamme des Mi 10 et Mi 10T. De nombreux Redmi vont pouvoir prétendre à une migration sous MIUI 13.5, comme les Redmi Note 11, Note 10 et Note 9 Pro 5G. Du côté de POCO, la liste mentionne le Poco M4 PRo 4G, les Poco X3 Pro et X3 GT ou encore les Poco F3 GT et F3.

Précisons toutefois que cette liste n'a rien d'officielle, et qu'il convient donc de la prendre avec des pincettes. Venons-en maintenant à certaines nouveautés offertes par MIUI 13.5 et dévoilées par nos confrères de XiaomiUI. Tout d'abord, l'interface a été légèrement retravaillée pour faciliter la navigation à une main, comme en témoignent les captures du média avec des fenêtres système au centre de l'écran. Même constat pour l'application Photo, avec des commandes de zoom placées dorénavant sur la partie inférieure de l'écran.

Les fenêtres flottantes bénéficient également d'un petit lifting. On note enfin la possibilité de partager une connexion internet via Ethernet, une fonctionnalité déjà présente chez de nombreux constructeurs. En d'autres termes, MIUI 13.5 se contenter d'apporter des changements mineurs par rapport à MIUI 13. Faute d'informations officielles de la part de Xiaomi, impossible de savoir quand le constructeur compte diffuser cette nouvelle version de sa surcouche.