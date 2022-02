MIUI 13 : Xiaomi déploiera la mise à jour sur 13 nouveaux smartphones en mars 2022

Xiaomi s’apprête à déployer sa nouvelle mise à jour de sa surcouche MIUI 13 sur une nouvelle vague de smartphones à partir du mois prochain. Découvrez tous les modèles éligibles qui devraient recevoir la mise à jour.

Après avoir dévoilé MIUI 13 en décembre dernier, Xiaomi s’attèle déjà à déployer la mise à jour sur de nombreux smartphones. Le fabricant chinois avait déjà annoncé qu’il allait mettre à jour 18 de ses smartphones, et de nouveaux modèles vont désormais être éligibles à partir du mois de mars 2022.

Sur les réseaux sociaux, l’entreprise a confirmé que MIUI 13 allait arriver d’ici peu de temps sur pas moins de 13 nouveaux smartphones en Chine. Des smartphones tels que les Xiaomi 11 ou encore les Redmi Note 10 ont déjà reçu la mise à jour il y a quelques semaines.

Quels modèles vont recevoir MIUI 13 en mars 2022 ?

Le mois prochain, ce sont 13 nouveaux smartphones qui recevront MIUI 13 en Chine. Voici la liste de tous les modèles concernés :

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi 11 Youth Edition

Redmi Note10 Pro

Xiaomi Mi 10S

Redmi K40 Game Enhanced Edition,

Redmi K30S Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi Note 10

Xiaomi Civi

Pour l’instant, il semble que les modèles français de ces smartphones ne soient pas concernés. En effet, seuls quelques smartphones sont actuellement compatibles avec MIUI 13 chez nous, dont notamment les nouveaux Redmi Note 11 qui ont été présentés il y a quelques jours. On sait également que le Xiaomi 12 devrait lui aussi profiter de la mise à jour une fois qu’il sera lancé en Europe le mois prochain.

Pour rappel, la mise à jour permet aux smartphones d’être plus rapides, plus fluides, et elle s’adapte parfaitement aux tablettes Pad 5 du fabricant. MIUI 13 propose également plus d'options de personnalisation pour les utilisateurs. L'une des principales nouveautés est l'ajout de la Sidebar, une barre latérale depuis laquelle vous pourrez accéder rapidement à vos applications préférées. On peut également noter l’arrivée de Smart balance, une fonctionnalité qui permet de prolonger l’autonomie globale de la batterie de 10% en moyenne en trouvant un équilibre entre performances et consommation d’énergie.