MIUI 12 : Xiaomi déploie la mise à jour Android 11 sur les Mi 10T et 10T Pro

Xiaomi vient de lancer le déploiement de la mise à jour Android 11 sur les Mi 10T et Mi 10T Pro. Le firmware est accompagné de la surcouche MIUI 12. On vous explique comment installer la mise à jour en version finale et stable dès qu'elle sera disponible sur votre smartphone.

En septembre 2020, Xiaomi a annoncé les Mi 10T et Mi 10T Pro lors d'une conférence exclusivement en ligne. Proposés respectivement au prix de 499 € et 599 € en France, les deux smartphones tournaient sous Android 10 à leur sortie. Par contre, on y trouvait déjà la dernière interface maison de la marque chinoise, MIUI 12.

Comme le rapportent nos confrères de GSM Arena, le constructeur chinois pousse actuellement la mise à jour vers Android 11 sur les deux terminaux. Elle est intitulée “12.1.1.0 RJDINXM”, pèse 2.8 Go, et comprend le patch de sécurité Android du mois de janvier 2021. La mise à jour est évidemment accompagnée de MIUI 12. Pour l'heure, MIUI 13 n'a pas encore été annoncé officiellement.

Sur le même sujet : Xiaomi porte plainte contre les Etats-Unis après avoir été blacklisté

Comment installer la mise à jour Android 11 sur les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro ?

Dans un premier temps, Xiaomi propose la mise à jour sur les smartphones en Inde. Au vu des habitudes de la marque en matière de déploiement, on s'attend à ce que le firmware soit disponible en Europe dans les jours, voire les semaines à venir. Pour vérifier si Android 11 est déjà arrivé sur votre Mi 10T ou Mi 10T Pro, il suffit de suivre la manoeuvre ci-dessous :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro

de votre Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro Allez ensuite dans À propos du téléphone

Sélectionnez Mise à jour système

Si une mise à jour est déjà disponible, il vous suffira ensuite de suivre les instructions à l’écran de votre téléphone

Avant de lancer l'installation, assurez-vous que votre smartphone dispose d'au moins 50% d'autonomie. La mise à jour permet de profiter des dernières nouveautés d'Android 11, comme les captures d'écran vidéo natives, un système de permission à usage unique et un mode sombre automatisé. Avez-vous déjà pu installer Android 11 sur votre smartphone ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : GSM Arena