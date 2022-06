Ce milliardaire recommande d’acheter du Bitcoin plutôt que de l’or dans certains cas

Un milliardaire américain recommande d'acheter du Bitcoin en cas de marché haussier. D'après lui, il est plus avantageux d'investir dans la cryptomonnaie plutôt que dans l'or dans certaines conditions économiques.

Le marché des cryptomonnaies s'est effondré il y a quelques semaines. Le Bitcoin est tombé autour des 30 000 dollars avant de plonger sous le seuil des 25 000 dollars ces derniers jours. Tous les altcoins sont actuellement dans le rouge. L'Ether, deuxième cryptomonnaie la plus valorisée, est repassée sous les 1300 dollars.

Malgré ce contexte difficile, de nombreux investisseurs continuent de miser sur les cryptomonnaies. C'est le cas de Stanley Druckenmiller, gestionnaire de fonds spéculatifs. Lors d'une interview accordée à la Sohn Conference Foundation, le milliardaire a recommandé d'investir dans le BTC dans le cas d'une “phase haussière” des marchés.

L'or ou le Bitcoin ? Tout dépend du marché

“Si vous croyez que nous allons avoir une politique monétaire irresponsable et une inflation à l'avenir”, vous devrez vous tourner vers le Bitcoin, note l'investisseur. L'homme pointe du doigt le plan de soutien financier décrété par les banques centrales pendant la crise du Covid. Pour maintenir l'économie à flot, les banques, dont la Réserve fédérale américaine, ont imprimé une importante quantité de billets.

Cette impression monétaire est accusée d'avoir provoqué l'inflation. Aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont bondi de 8,6% sur un an, un record plus atteint depuis 40 ans. L'inflation des monnaies fiduciaires, comme le dollar ou l'euro, pourrait à terme favoriser le Bitcoin et les cryptomonnaies. Dans ce cas là, Stanley Druckenmiller préfère le Bitcoin à l'or. “Bien sûr, si je pense que nous allons avoir un marché haussier inflationniste, je voudrais posséder Bitcoin plus que de l'or”, souligne le gestionnaire de fonds.

Par contre, le milliardaire recommande la prudence en cas de “bear market”, l'expression qui évoque un marché baissier. Si la baisse est généralisée sur la plupart des actifs, il est prudent de se tourner vers le métal doré. Le BTC, toujours très corrélé aux marchés financiers traditionnels, risque de souffrir d'une baisse généralisée des cours. “Si je pensais que nous allions avoir un marché baissier, je voudrais posséder de l'or”, souligne l'investisseur américain. Dans ce contexte, l'or, valeur refuge par excellence, pourrait servir de protection contre les aléas des marchés.

De nombreux investisseurs conseillent toujours de miser sur le Bitcoin. C'est le cas de Robert Kiyosaki, l'auteur spécialisé dans la finance et le développement personnel. Le millionnaire estime que le Bitcoin finira par devenir une valeur refuge alors que le dollar menace de s'effondrer.