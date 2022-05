Le Bitcoin chute en dessous des 30 000 dollars, une première depuis presque un an

Ce lundi 9 mai, le Bitcoin a atteint son niveau le plus bas depuis juillet 2021 en passant en dessous de la barre des 30 000 dollars. La guerre en Ukraine, l’inflation record qui dure ou encore les nouvelles mesures de la banque centrale américaine ont mis à mal le marché des cryptomonnaies. En effet, le Bitcoin n’est pas le seul à voir sa valeur sombrer dans les abysses.

Rien ne semble pouvoir arrêter la chute vertigineuse du Bitcoin. La monnaie qui culminait auparavant à 69 000 dollars n’a de cesse de voir sa valeur baisser depuis plusieurs semaines. Ce lundi 9 mai, cette dernière a franchi un nouveau cap dans sa descente aux enfers. À ce jour, le Bitcoin vaut en effet moins de 30 000 dollars. C’est son niveau le plus bas depuis juillet 2021, époque à laquelle la monnaie connaissait alors une montée en puissance.

La chute est d’autant plus douloureuse que quelques heures auparavant, le Bitcoin était encore évalué à 34 000 dollars, preuve s’il en est de la volatilité extrême de la devise. De fait, le Bitcoin a donc perdu plus de la moitié de sa valeur en l’espace de quelques mois. Pour rappel, au cours du week-end dernier, le Bitcoin et l’Ether ont tous deux perdu 20 % de leur valeur.

Le Bitcoin atteint son niveau le plus bas depuis juillet 2021

En effet, c’est tout le marché des cryptomonnaies qui est impacté par la situation houleuse dans laquelle se trouve l’économie mondiale. Alors que les prix augmentent un peu partout autour du globe, l’intérêt des investisseurs pour les devises numériques se fait beaucoup puissant qu’en début d’année. Même les stablecoins, les tokens indexés sur les devises traditionnelles, ne suscitent plus l’engouement.

Sur le même sujet : Le marché des NFT s’effondre à cause du Bitcoin mais c’est temporaire

Le TerraUSD, le stablecoin le plus populaire de nos jours, a par exemple perdu plus de plus 30 % de sa valeur en une journée, jusqu’à atteindre les 69 cents. Le jour suivant, il est remonté à 81 cents. Cette évolution est particulièrement inquiétante dans la mesure où les stablecoins existent précisément pour offrir une cryptomonnaie moins volatile que les autres.

Source : CNET