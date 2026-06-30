Edge : Microsoft supprime en urgence 119 extensions infectées par un malware, vérifiez si vous êtes concernés

Microsoft vient d'annoncer la suppression de plus d'une centaine d'extensions de son store après avoir découvert que ces dernières cachaient en réalité un dangereux malware. Retrouvez la liste complète dans cet article.

Malware Google Docs
Crédits : 123RF

Il est désormais monnaie courante de voir des dizaines, voire parfois des centaines d'extensions disparaître du jour au lendemain des stores des navigateurs web. Il y a quelques semaines, nous rapportions ainsi que Google avait supprimé pas moins de 100 d'entre elles d'un seul coup. Ce genre de décision n'est pas pris au hasard : bien souvent, il s'agit de fausses extensions, cachant en réalité un malware venu voler les données de ses utilisateurs.

Les éditeurs partent donc régulièrement à chasse de ces extensions infectées, et l'un d'entre eux vient de réaliser une grosse prise. Microsoft vient en effet d'annoncer le retrait immédiat de 119 extensions du store de son navigateur Edge. Adblocks, fonctionnalités supplémentaires pour YouTube ou Instagram, VPN, on retrouve à peu près tous les classiques dans cette fournée. Avec la particularité tout de même que celles-ci fonctionnaient correctement.

Sur le même sujet — Chrome, Edge : cette mise à jour des navigateurs cache un malware qui chiffre vos données

La complète des extensions infectées retirées de Microsoft Edge

Afin d'éviter les soupçons, le développeur de ces extensions attendait en effet quelques jours avant de lancer l'attaque. Le malware était en réalité caché dans l'icône de l'extension. Une fois celui-ci activé, il a pu récupérer une grande quantité de données personnelles sur ses victimes : identifiants Google et WordPress, code de double authentification, cookies de session, et même un code capable de détourner les revenus publicitaires.

Microsoft estime que plus de 2 millions d'utilisateurs ont potentiellement été touchés par ces extensions malveillantes. Voici la liste complète de ces dernières. Si vous avez récemment installé l'une d'entre elles, effectuez sans attendre un scan complet de votre PC et modifiez l'intégralité de vos mots de passe.

  • Google Hangouts
  • Axure RP Viewer
  • Adblock for Youtube
  • Cool Cursor
  • Unblock Youku
  • Color by Number
  • Undo Closed Tabs
  • iVideo Downloader
  • Adblock
  • SpeakIt!
  • AI Search GPT for Edge
  • iYouTubeToMP4
  • Color Enhancer
  • Free Online Video Downloader
  • Turbo Download Manager
  • 鼠标手势 (Mouse Gestures)
  • TikTok APP for Edge
  • Youtube To MP4 Downloader
  • To QRcode
  • Best YouTube Adblocker
  • Simple mass downloader
  • Custom New Tab for Edge
  • Auto Skip Ads on YouTube
  • Adblock
  • Adblock Master
  • Youtube Download
  • Summary with ChatGPT
  • Webpage Screenshot for Edge
  • New Tab – Customized Dashboard
  • Live Start Page
  • Speed Control for Youtube
  • Best Speedtest Tool
  • AliExpress Helper
  • Evernote in Pinned Tab
  • Natural Reader Text to Speech
  • Ads Block Ultimate
  • Google Translate in Right Click
  • G.B.B.D Translator
  • ZLibrary Searcher
  • HLS Stream Downloader
  • Similar Sites for Edge
  • “Save” Button for Pinterest
  • Adblocker FX
  • TikTok Downloader Without Watermark
  • Spell & Grammar Check Tool
  • YouTube™ Adblock Plus
  • Translate Selected Text with Right Click
  • Adblock for Youtube
  • GIPHY for Edge
  • Save Pinterest on Right Click
  • Piggy – Automatic Coupons
  • RSS Feed
  • Image Downloader Pro
  • UseChatGPT.AI
  • Weather Forecast
  • Language Reactor
  • Downloader for Instagram
  • iQiyi Adblock
  • Youtube Adblock Online
  • Download All Images
  • Adblock Master
  • Batch Image Downloader
  • AI Weather Forecast
  • Batch Image Downloader
  • Mouse Tooltip Translator
  • Convert Everything
  • Edge Web Highlighter
  • Imageye
  • CrxMouse Gestures
  • Adblocker Plus for YouTube™
  • Social Book Post Manager
  • “Download” Button for YouTube
  • #Best# PDF Saver
  • Enhance YouTube™
  • AI Search with ChatGPT
  • Video Downloader Premium
  • TikMate
  • One Key Translate
  • Translate Officer
  • Adblock Master for Youtube
  • Twitch Custom Emotes – FrankerFaceZ
  • Pinterest Save Button
  • Picture-in-Picture Playing
  • Adblock For Edge
  • Trusted VPN for Edge – Free VeePN
  • Adblock (µBlock clone)
  • Twitter Bulk Download
  • Super Dark Mode for Edge
  • Transkriptor
  • Marinara: Pomodoro® Assistant
  • AdSkip-爱奇艺
  • Google search link fix
  • Save as PDF
  • IG Downloader for Edge
  • 一键翻译
  • Image Downloader – Batch Download
  • AdFly Skipper for Edge
  • Gmail Checker
  • Adblock for Youtube™
  • U-Tube Downloader
  • Translate Selected Text with Google
  • Efficient Adblocker for Youtube
  • Video & MP3 Downloader
  • ssYoutube – Video Downloader
  • AdBlocker
  • Magic Actions for YouTube
  • CrxMouse – Super Drag
  • Hiddence VPN
  • ImTranslator
  • Return YouTube Dislike
  • Night Mode
  • ColorZilla
  • YouTube Transcript to Text
  • 7TV
  • VPN
  • Night Mode
  • Focus To-Do: Pomodoro Timer & To Do List
  • Screen Shader | Dark Mode
  • Similar Sites – Discover Related Websites
  • …Page Screenshot Clipper

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