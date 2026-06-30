Edge : Microsoft supprime en urgence 119 extensions infectées par un malware, vérifiez si vous êtes concernés

Microsoft vient d'annoncer la suppression de plus d'une centaine d'extensions de son store après avoir découvert que ces dernières cachaient en réalité un dangereux malware. Retrouvez la liste complète dans cet article.

Il est désormais monnaie courante de voir des dizaines, voire parfois des centaines d'extensions disparaître du jour au lendemain des stores des navigateurs web. Il y a quelques semaines, nous rapportions ainsi que Google avait supprimé pas moins de 100 d'entre elles d'un seul coup. Ce genre de décision n'est pas pris au hasard : bien souvent, il s'agit de fausses extensions, cachant en réalité un malware venu voler les données de ses utilisateurs.

Les éditeurs partent donc régulièrement à chasse de ces extensions infectées, et l'un d'entre eux vient de réaliser une grosse prise. Microsoft vient en effet d'annoncer le retrait immédiat de 119 extensions du store de son navigateur Edge. Adblocks, fonctionnalités supplémentaires pour YouTube ou Instagram, VPN, on retrouve à peu près tous les classiques dans cette fournée. Avec la particularité tout de même que celles-ci fonctionnaient correctement.

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La complète des extensions infectées retirées de Microsoft Edge

Afin d'éviter les soupçons, le développeur de ces extensions attendait en effet quelques jours avant de lancer l'attaque. Le malware était en réalité caché dans l'icône de l'extension. Une fois celui-ci activé, il a pu récupérer une grande quantité de données personnelles sur ses victimes : identifiants Google et WordPress, code de double authentification, cookies de session, et même un code capable de détourner les revenus publicitaires.

Microsoft estime que plus de 2 millions d'utilisateurs ont potentiellement été touchés par ces extensions malveillantes. Voici la liste complète de ces dernières. Si vous avez récemment installé l'une d'entre elles, effectuez sans attendre un scan complet de votre PC et modifiez l'intégralité de vos mots de passe.