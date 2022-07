Microsoft va-t-il racheter Netflix ?

Un analyste estime que Microsoft pourrait être en bonne position pour acheter Netflix après que le géant de la technologie s’est associé au service de streaming pour proposer son nouveau modèle d'abonnement avec de la publicité.

Il y a quelques jours, nous apprenions que Netflix s'associait à Microsoft pour sa prochaine offre financée par la publicité. Le service de streaming indiquait que Microsoft deviendrait son « partenaire mondial en matière de technologie et de vente de publicité » lors du lancement de cette option moins chère.

Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, avait confirmé il y a quelques semaines que Netflix lancerait prochainement une nouvelle formule avec de la publicité, et on sait donc désormais que c’est Microsoft qui sera aux commandes de la publicité. L’arrivée de cette nouvelle formule moins chère avec des publicités devrait permettre à Netflix de convaincre davantage d’utilisateurs à s’abonner à sa plateforme, mais un tel rapprochement avec Microsoft pourrait également cacher des ambitions plus grandes.

Netflix se rapprocherait de Microsoft en vue d’un rachat

Un analyste estime que Netflix n’aurait pas choisi Microsoft au hasard pour ses publicités, puisque l’entreprise américaine tenterait de se rapprocher du géant en vue d’un rachat. En effet, Laura Martin, analyste principale de Needham, a parlé de l'accord avec Yahoo et a suggéré qu'il pourrait y avoir de plus grandes ambitions ici, à savoir la capacité pour Netflix de se positionner pour une relation amicale avec Microsoft et éventuellement ouvrir la porte à une acquisition réelle.

Selon elle, aucune autre société avec laquelle Netflix aurait pu s'associer ne serait en mesure de réaliser l'acquisition de 100 milliards de dollars nécessaire à la société pour des raisons financières ou réglementaires. « Il se pourrait que Netflix soit à la recherche d'une sortie », a déclaré Martin. « Netflix essaie de se rapprocher de Microsoft dans l'espoir que, après que Microsoft ait digéré son acquisition d'Activision, il se retourne et achète ensuite Netflix ».

Pour rappel, Netflix a connu des difficultés financières au cours des derniers mois après que la société a annoncé qu'elle avait perdu des abonnés pour la première fois depuis 2011. Netflix a également confirmé qu'elle s'attendait à perdre des millions d'abonnés supplémentaires dans les mois à venir. Un rachat par Microsoft pourrait donc assurer à Netflix de continuer de se développer et de créer encore plus de contenu original.

