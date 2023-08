Microsoft va fermer la boutique Xbox 360 dès juillet 2024

Voilà une annonce qui va tirer la larme à l'oeil aux joueurs nostalgiques de la génération Xbox 360/PS3. En effet, Microsoft vient de confirmer la fermeture du store Xbox 360 dès juillet 2024. De quoi s'inquiéter pour la préservation des jeux de cette époque ?

Alors que le Xbox Live Gold va bientôt disparaître au profit du Xbox Game Pass, Microsoft s'apprête à tourner une autre page. En effet, la firme de Redmond vient d'annoncer une triste nouvelle. 18 ans après le lancement de la Xbox 360, que certains considèrent encore comme la meilleure console du constructeur, le géant américain vient d'annoncer la fermeture de la boutique Xbox 360 en 2024.

Voici les annonces détaillées données par Microsoft :

Dès le 29 juillet 2024, Xbox cessera de prendre en charge la possibilité d'acheter de nouveaux jeux , DLCs et d'autres contenus de divertissement à partir du store Xbox 360 sur la console et la Marketplace Xbox 360

, DLCs et d'autres contenus de divertissement à partir du store Xbox 360 sur la console et la Marketplace Xbox 360 Par conséquent, l'application Microsoft Films et TV ne fonctionnera plus sur la Xbox 360, ce qui signifie que les contenus TV et les films ne pourront plus être visionnés sur votre Xbox 360 après le 29 juillet 2024

Fermeture du store Xbox 360, quelles sont les conséquences ?

Quelles sont les conséquences de cette décision ? Tout d'abord, ce changement n'affectera pas la possibilité de jouer aux jeux Xbox 360 ou aux DLCs que vous avez déjà achetés. En d'autres termes, pas d'inquiétude, vous pourrez continuer à jouer à vos jeux sur votre 360 ou bien via la rétrocomptabilité sur Xbox One et Xbox Series X/S.

Quid des jeux au format digital que vous avez supprimé du disque dur de votre 360 ? D'après Microsoft, il sera toujours possible de les télécharger à nouveau. Concernant le jeu en ligne, il sera toujours possible de jouer à Halo 3 ou d'autres titres cultes de la Xbox 360 en multijoueur, à condition évidemment que les éditeurs prennent encore en charge les serveurs en ligne.

Microsoft précise que l'on pourra toujours sauvegarder ses jeux et sa progression sur le cloud de Microsoft. Il sera d'ailleurs possible de récupérer ses données sur Xbox One et Xbox Series X/S. “Ce qui n'a pas changé, c'est notre engagement à préserver votre capacité à jouer au contenu que vous avez déjà acheté sur votre appareil préféré, ce qui signifie que nous nous engageons à prendre en charge le jeu sur Xbox 360 dans un futur proche – et vous serez toujours en mesure de jouer et de retélécharger le contenu acheté précédemment, et de vous connecter avec vos amis”, assure Microsoft sur son site officiel.

Malgré tout, on a de quoi s'inquiéter quant à la préservation des jeux sortis à cette époque. D'après nos confrères de VGC, pas moins de 220 jeux vont tout simplement disparaître à jamais après la fermeture du store 360. Pourquoi cela ? Ces titres n'ont jamais profité d'une sortie en physique et n'ont pas bénéficié du programme de rétrocomptabilité sur Xbox One et Xbox Series X/S…