Microsoft suggère avoir vendu seulement 9 millions de Xbox en 2021

Microsoft pourrait bien avoir dévoilé plus ou moins volontairement les scores de ventes de la Xbox pour l’année 2021. Dans son document de réponse à la plainte de la FTC, la firme de Redmond présente un graphique des parts de marché de Nintendo et Sony, en plus des siennes donc. Avec un rapide calcul, il est possible de déterminer combien de Xbox ont été vendues l’année dernière.

Depuis la plainte de la FTC à son encontre dans le cadre du rachat d’Activision-Blizzard, Microsoft fait des pieds et des mains pour justifier sa position « minoritaire » sur le marché du jeu vidéo, l’idée étant de signifier que son projet d’acquisition ne bouleversera pas les dynamiques déjà en place. Il y a quelques jours, la firme de Redmond a donc publié un document de 37 pages visant à appuyer ce propos.

Comme souvent dans ce genre d’affaires, le document nous dévoile plusieurs détails croustillants sur l’état du marché et la stratégie des mastodontes du secteur. En outre, on y retrouve un graphique particulièrement intéressant concernant les parts de marché de Microsoft et ses concurrents. Grâce à ce dernier, il est en effet possible de calculer combien le constructeur a vendu de Xbox en 2021.

Microsoft a-t-elle vraiment vendu 9 millions de Xbox en 2021 ?

Sur ce graphique donc, Microsoft se place nécessairement derrière ses deux concurrents. On y observe notamment une large avance de Sony sur 2021, ce qui n’est pas si étonnant étant donné que le constructeur a vendu deux fois plus de PS4 de Xbox One. Mais les choses deviennent vraiment intéressantes lorsque l’on reprend les chiffres de vente publiés par Nintendo et Sony sur cette période.

Sony a ainsi indiqué avoir écoulé 14,7 millions de PS4 et PS5 l’année précédente. De son côté, Nintendo se targue d’avoir livré 23,7 millions de consoles. Or, sur ce graphique, le constructeur japonais occupe 50 % du marché, ce qui signifie que 47,34 millions de consoles ont été vendues au total en 2021. En soustrayant les ventes cumulées de Sony et Nintendo à ce chiffre, on obtient 8,97 millions de Xbox vendues sur cette période.

Mais peut-on vraiment faire confiance à ce chiffre ? En octobre 2021, on apprenait notamment que Microsoft avait écoulé 8 millions de Xbox Series X et S depuis leur sortie. Plus tard, une autre analyse prétendait que ce chiffre n’était finalement que 6,7 millions d’unités. Autrement dit, difficile d’affirmer avec certitude que Microsoft n’a pas manipulé les chiffres à son avantage dans son document, tant qu’aucune donnée officielle n’a été publiée.