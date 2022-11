Microsoft s’adjuge une nouvelle fois le titre de pull de Noël le plus vilain, et il est à vendre

Le pull moche Microsoft Windows de l'an 2022 a pour thème Clippy, l'assistant Office en forme de trombone. La tenue est d'un gout si douteux qu'il est difficile de trouver pire sur Internet. Cela dit, Microsoft le vend pour la bonne cause.

Quand on dit que Microsoft se diversifie. C'est maintenant un opérateur téléphonique en France, la compagnie se lance dans la mode. Depuis cinq ans en réalité, Microsoft s’entête à créer les sweat shirts les plus laids possibles à la période des fêtes de fin d’année. Ce qui avait débuté comme une petite blague sur Twitter est devenu une tradition bien ancrée. On le sait, Microsoft veut réduire la consommation d’énergie des joueurs, et quoi de mieux qu’un bon pull-over pour faire baisser la note de chauffage ? La firme de Redmond ne se contente pas de se creuser les méninges pour sortir le vêtement à l'apparence la plus ridicule possible, elle ose le vendre aussi.

L’hilarante tradition du pull moche de Noël de Microsoft est née en 2017. L’équipe Réseaux sociaux de la compagnie avait alors créé un faux pull Windows 95 et en avait partagé l’image sur Twitter. Le succès est immédiat, les utilisateurs de la plateforme suppliant Microsoft de commercialiser cet article. Depuis, les créatifs de Redmond sortent un pull très très vilain chaque année, et le vendent pour la bonne cause. Cette année, tous les profits iront à College Success Foundation, une ONG basée à Washington qui s’attache à aider les étudiants issus de milieux défavorisés.

Le pull moche 2022 de Microsoft est à l’effigie de Clippy, le trombone anthropomorphique qui aidait les utilisateurs de Microsoft Office. Si on ne peut contester son utilité, force est d’admettre que Clippy, même dans les années 90, n’était pas une réussite en termes de design. Il a bien failli renaître de ses cendres dans Teams en 2019, mais quelqu’un chez Microsoft a eu le bon goût d’empêcher ce retour par trop anachronique.

Les pulls de Noël moches sont une institution américaine bien installée. Si Microsoft n’est pas la seule compagnie à en vendre, c’est bien celle qui édite les plus hideux. Cela tient peut-être à la nature même de Microsoft Office, qui s'appelle désormais Office 365, le produit qu’elle met en avant. Si cette suite logicielle est extrêmement évoluée et fonctionnelle, elle représente, ce qui se fait de plus ennuyeux et d'austère en matière d'interface utilisateur. Si vous souhaitez vous procurer le pull Clippy de Microsoft, rendez-vous sur la boutique américaine de Xbox (ils livrent en France), et acquittez-vous de 73,95 €. En le commandant dès maintenant, vous devriez le recevoir avant Noël.

