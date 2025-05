Microsoft Office à vie pour 15,29 € ? Offrez un cadeau pratique pour la Fête des Mères !

Célébrez la fête des mères avec Godeal24 ! Pour seulement 15,29 €, une suite Office à vie est à vous ! Manquer cette offre, c'est gaspiller de l'argent !

La fête des mères approche. Comment choisir un cadeau pour la femme qui vous a donné la vie ou celle qui vous a donné des enfants ? Un simple bouquet de fleurs suffit-il vraiment pour dire merci pour tout ce qu'elles ont fait ? Parfois, un cadeau doit être non seulement romantique, mais aussi pratique pour leur quotidien. Ne cherchez plus, la vente spéciale fête des mères de Godeal24 propose une large sélection de licences de logiciels PC. Le meilleur ? Des réductions allant jusqu'à 90 %, notamment sur Microsoft Office, Windows et d'autres outils de marques variées. Soutenez les femmes actives en leur offrant un outil puissant pour gérer les exigences professionnelles ! Allégez leur charge avec un coût abordable !

Sans frais d'abonnement récurrents, Microsoft Office 2021 est disponible pour seulement 35,24 € pendant une durée limitée, soit une économie incroyable de 265 € ! Profitez des mêmes applications premium (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher et OneNote) que les autres paient au prix fort ! Cette version d'Office inclut des outils de collaboration en temps réel améliorés, la prise en charge des hautes résolutions (DPI) et un mode sombre optimisé pour une expérience utilisateur moderne et efficace.

Si vous avez un appareil plus ancien mais que vous souhaitez une suite Office authentique, Office 2016 Pro est une option encore plus abordable à seulement 15,29 € ! Ses fonctionnalités de base répondent à tous les besoins quotidiens. Godeal24 vous offre la solution idéale pour tous ceux qui ont besoin d'une suite Office.

Les offres Godeal24 pour la fête des mères

Redécouvrez des classiques et adoptez des nouveautés pour votre PC grâce à Microsoft Office :

Windows 11 Pro : 199,99 € sur le Microsoft Store ? Pourquoi payer le prix fort ? Profitez d'une réduction exceptionnelle et obtenez votre clé Windows 11 Pro authentique pour seulement 13,25 € – soit près de 95 % de réduction ! C'est simple : suivez quelques étapes et équipez votre PC du dernier système Microsoft à un prix imbattable.

Même investissement mais plus de valeur avec ces offres à durée limitée :

Si votre PC manque un peu de vitesse, cette offre va lui redonner un coup de boost. Avec Windows 11 Pro, vous profiterez de nombreuses fonctionnalités premium pour la productivité et la sécurité, vous aidant à travailler au mieux tout en protégeant vos données. Ajoutez Microsoft Office Professionnel, et vous aurez une suite complète d'outils pour optimiser vos flux de travail !

Econnomisez encore plus sur ces offres avec le code SGO62 :

Profitez d'encore plus de clés Microsoft à -50% avec le code SGO50 :

Maximisez encore plus vos licences en agissant rapidement sur ces offres :

La façon la plus facile de profiter de ces outils est d'aller chez Godeal24. Et ne vous inquiétez pas, les clés sont fonctionnelles et le service client est professionnel.

Des outils informatiques pratiques à prix mini :

Voir tous les outils

Godeal24 propose des prix imbattables sur les clés Microsoft authentiques, en faisant le meilleur choix pour une mise à niveau sans se ruiner. Profitez de réductions allant jusqu'à -62 % pour obtenir des licences à vie de Windows et Office à une fraction du prix d'origine. De plus, toutes les commandes bénéficient d'une livraison numérique instantanée, sans attente.

Godeal24 offre également un support client professionnel disponible 24 heures sur 24 pour vous aider en cas de problème d'achat ou d'activation. Leur équipe dédiée garantit une expérience d'achat fluide, répondant rapidement aux questions et résolvant les problèmes.

Que vous soyez un particulier ou une entreprise cherchant à mettre à jour plusieurs appareils, c'est le moment idéal pour acheter avant que les prix n'augmentent.

Contact Godeal24: [email protected]

Comment utiliser les codes promo Godeal24 ?

Ajoutez le produit au panier et saisissez le code promo, puis cliquez sur « Passer à la caisse » après confirmation !

Veuillez sélectionner « CWALLETCO » à cette étape, puis cliquez sur « Continuer ».

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.