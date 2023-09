Microsoft fait face à une levée de boucliers, les utilisateurs veulent conserver WordPad, l’application France Identité est disponible sur iPhone et Android, c’est le récap !

Que retenir de l’actualité technologique de ce jeudi 7 septembre ? Les relations entre la Chine et les États-Unis s’enveniment toujours un peu plus. Depuis quelques semaines, Pékin interdit à ses fonctionnaires d’utiliser un iPhone, que ce soit dans le cadre de leur travail, ou à titre personnel. Cette guerre à distance se joue aussi en ligne, à l’image de ce groupe de hackers affilié au gouvernement chinois qui s’est fait passer pour Microsoft afin d’espionner de hauts dignitaires aux quatre coins du monde. Heureusement, l’actualité peut aussi se faire plus légère.

Microsoft ne veut pas de WordPad dans Windows 12, les utilisateurs se rebiffent

Alors que les grands de ce monde se livrent une bataille à coup d’effets d’annonces et d’innovations technologiques, des internautes expriment leur mécontentement quant à la décision de Microsoft d’abandonner WordPad dans une prochaine version de Windows. Le programmeur a déjà 28 ans, mais beaucoup d’utilisateurs l’utilisent encore au quotidien.

À lire — Microsoft fait face à une levée de boucliers, les utilisateurs veulent WordPad dans Windows 12

France Identité est disponible sur le Play Store et sur l’App Store en version bêta

L’application France Identité qui permet de numériser votre carte d’identité et de créer votre identité numérique est disponible au téléchargement sur les stores Android et iPhone officiels. Il s’agit encore d’une version bêta. Lisez notre article pour savoir comment numériser votre carte d’identité sur votre smartphone avec France Identité.

À lire — France Identité : l’application est disponible sur le Play Store et l’App Store, voici comment numériser votre carte

C’est le clap de fin pour l’application Play Films et TV sur Android TV

Utilisez-vous fréquemment l’appli Google Play Films et TV ? Si c’est le cas, sachez qu’elle disparaîtra bientôt de votre télévision connectée. Cela dit, n’ayez aucune crainte pour votre vidéothèque, nous vous expliquons dans notre article où trouver le contenu que vous avez acheté sur le service.

À lire — Android TV : l’application Google Play Films et TV disparaît, que deviennent vos films ?