Microsoft fait face à une levée de boucliers, les utilisateurs veulent WordPad dans Windows 12

On aurait pu penser que l’annonce de la suppression de WordPad dans Windows ne susciterait aucune réaction. On aurait eu tort. De nombreux utilisateurs se servent encore de cet éditeur de texte archaïque.

Microsoft avait annoncé son intention de ne plus proposer WordPad, le traitement de texte de base inclus dans Windows depuis 1995, dans la future version de Windows. Pour de nombreux utilisateurs, cela ne porte pas vraiment à conséquence, tant le programme est obsolète. Certains internautes sont en colère après la firme de Redmond et ont décidé de le faire savoir.

Entendons-nous, il est encore possible d’utiliser WordPad dans Windows 11 et dans les futures mises à jour de cette version de l’OS, mais il est fort probable que le programme sera introuvable dans Windows 12. Comme l’annonce Microsoft dans une publication datant du 1er septembre, « WordPad n’est plus mis à jour et sera supprimé dans une prochaine version de Windows. Nous recommandons Microsoft Word pour les documents en texte enrichi tels que .doc et .rtf et Windows Notepad pour les documents en texte brut en .txt ».

De nombreux utilisateurs s’opposent à la suppression de WordPad dans Windows

De nombreux utilisateurs de WordPad sont ainsi montés au créneau en publiant des commentaires élogieux sur l’antique éditeur de texte dans le Hub de commentaires de Windows 11. L’un d’eux déclare ainsi : « j’utilise WordPad pour les fichiers RTF, car il se charge plus rapidement que Word. Je conserve mes notes au format RTF, car Notepad ne permet pas la mise en page du texte. S’il vous plaît, ajoutez WordPad au Microsoft Store comme vous l’avez fait pour MS Paint lorsqu’il a été retiré de Windows ».

Un autre utilisateur souligne que WordPad est un programme léger, et que les fichiers RTF qu’il crée sont bien moins lourds qu’un document équivalent sur Word. Il déclare, à juste titre, que « c’est le seul outil intégré qui permet de mettre du texte et des images dans un seul document ». Microsoft entendra-t-il la complainte de ces utilisateurs quelque peu nostalgiques ?

Source : Windows Latest