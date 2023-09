ChatGPT : 98% des professeurs craignent de voir les élèves utiliser l’IA pour « tricher »

À mesure que l'intelligence artificielle s'intègre de plus en plus dans notre vie quotidienne, l'une des dernières avancées en matière d'IA, ChatGPT, suscite un intérêt croissant dans le domaine de l'éducation. Il semble que la communauté éducative s'inquiète de plus en plus de l'utilisation de cette technologie par les élèves.

Depuis son lancement auprès du grand public l’année dernière, ChatGPT n’a cessé d’impressionner ses utilisateurs grâce à ses performances, bien que l'IA conversationnelle ne soit pas toujours infaillible. L'arrivée du nouveau modèle GPT-4, disponible pour les utilisateurs payants ou ceux passant par des plateformes telles que Bing, a encore amélioré ses capacités.

L’IA a notamment révolutionné les habitudes des étudiants, qui n’hésitent plus à solliciter ChatGPT pour répondre à la moindre question. Plusieurs écoles ont alors décidé de bannir l’IA dans l’espoir d’en finir avec la triche aux examens. Toutefois, l'utilisation de ChatGPT n'est pas encore réglementée de manière uniforme dans tous les établissements scolaires. De ce fait, la plupart des professeurs redoutent que les élèves en abusent. Pour ne rien arranger, OpenAI lui-même assure qu’ils ne pourront jamais être certains que ChatGPT a été utilisé pour certains devoirs.

Les enseignants s’inquiètent de voir les élèves utiliser ChatGPT

Afin de mieux comprendre le point de vue des enseignants sur l'utilisation de ChatGPT dans l'enseignement primaire et secondaire, HomeSchoolPlus a interrogé 253 éducateurs à domicile et 192 enseignants. L'enquête visait à déterminer si les éducateurs considéraient ChatGPT utile ou problématique.

La plupart des éducateurs à domicile ont réagi de manière mitigée à l'utilisation de ChatGPT : 42% l'ont soutenue, 29% s'y sont opposés et 29% n'y sont ni favorables ni opposés. Néanmoins, 95 % d'entre eux ont exprimé des inquiétudes quant à l'intégration de ChatGPT dans l'enseignement primaire et secondaire.

L'une des principales préoccupations liées à l'utilisation de la technologie ChatGPT dans l'enseignement est la difficulté d'identifier les travaux d'élèves générés par l'IA. Les répondants sont seulement 39 % plus susceptibles de détecter son utilisation dans les questions à réponse courte que dans les dissertations.

Malgré ces inquiétudes, 44% des enseignants à domicile ont déjà incorporé ChatGPT dans leurs classes, estimant qu'il leur est bénéfique ainsi qu'à leurs élèves. Les domaines dans lesquels ChatGPT a été jugé particulièrement utile sont les jeux d'apprentissage basés sur l'IA (57 %), l'apprentissage personnalisé (51 %) et l'amélioration de l'accessibilité pour les élèves ayant des besoins particuliers (45 %). Mieux encore, 68 % des éducateurs à domicile pensent que ChatGPT peut préparer les élèves à des carrières basées sur la technologie.

Les écoles doivent faire face à l’utilisation toujours croissante de l’IA

Les enseignants en milieu scolaire ont également exprimé des inquiétudes concernant l'IA. 42 % d'entre eux n'y sont ni favorables ni opposés, contre seulement 29 % des enseignants à domicile. Cependant, 57 % des enseignants pensent que le ChatGPT pourrait améliorer l'accessibilité pour les élèves ayant des besoins particuliers, et certains voient son potentiel dans l'enseignement de la technologie (45 %) et l'amélioration des compétences en écriture et en grammaire (45 %).

Il semble cependant de plus en plus d'élèves utilisent l'IA de manière contraire aux règles de leur établissement. En effet, 1 enseignant sur 10 a déclaré avoir déjà surpris des élèves en train de “tricher” avec l'IA.

Vers une coexistence réfléchie avec l'IA ?

L'enquête a révélé que 98 % des enseignants étaient préoccupés par l'utilisation de ChatGPT dans l'enseignement primaire et secondaire. Les inquiétudes les plus fréquentes concernaient la dépendance accrue des élèves à l'égard de la technologie (76 %) et la diminution des compétences en matière de réflexion critique (76 %). La tricherie était également une préoccupation importante, arrivant en troisième position avec 74 %.

Malgré ces préoccupations, les enseignants reconnaissent les avantages potentiels de ChatGPT dans le domaine de l'éducation. En fait, 69 % d'entre eux pensent qu'il peut préparer efficacement les élèves à des carrières technologiques, ce qui correspond presque à l'opinion des éducateurs à domicile.

Comme l’ont déjà souligné certains experts, bannir complètement l’outil ne semble pas être la solution idéale. Adapter les méthodes d’apprentissage et expérimenter son utilisation dans les classes semble pour l’instant être le meilleur moyen de cohabiter avec l’IA, selon les résultats de l’étude. Et vous, comment pensez-vous que le système éducatif devrait s’adapter à ChatGPT ? N’hésitez pas à nous faire part de votre avis dans l’espace commentaires.