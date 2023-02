Microsoft lance Teams Premium avec des fonctionnalités alimentées par ChatGPT

Microsoft vient de sortir un nouvel abonnement Teams Premium avec des fonctionnalités optimisées par le modèle de langage d'IA GPT-3.5 d'OpenAI, ce qui rend le logiciel plus intelligent que jamais.

Si vous ne faites pas encore parti des plus de 100 millions d’internautes à utiliser ChatGPT pour traiter des informations ou encore rédiger toutes sortes de textes, vous pourrez bientôt y prendre goût grâce à l'abonnement complémentaire Teams Premium de Microsoft 365. Le service premium coûtera 7 dollars par mois en juin avant de passer à 10 dollars en juillet, a précisé Microsoft.

Le plus grand intérêt du nouveau service de Microsoft sera sans aucun doute l'inclusion de GPT 3.5, le modèle de langage d'intelligence artificielle (IA) développé par OpenAI, pour automatiser certaines tâches banales entourant les réunions dans le cadre de sa fonction de « récapitulation intelligente ». En plus de Teams, rappelons que Microsoft compte également intégrer ChatGPT dans Bing, et une version bêta du navigateur a déjà été aperçue.

Microsoft Teams pourrait bien devenir le service de vidéoconférence le plus intelligent

D’après Microsoft, Microsoft espère que GPT 3.5 transformera la façon dont les équipes organisent les réunions, les webinaires et autres discussions en ligne. L’outil pourra créer « des notes de réunion générées automatiquement, des tâches recommandées et des points forts personnalisés ». Et cela s'applique même si vous ne vous connectez pas à la réunion.

Au-delà de la génération de texte, Teams Premium fera généralement un meilleur travail pour savoir ce que vous avez vu et n'avez pas vu ou entendu pendant une réunion, et facilitera la recherche des informations pertinentes pour vous. De plus, la récapitulation intelligente générera automatiquement des chapitres étiquetés pour les réunions et créera des « marqueurs de ligne de temps personnalisés » aux endroits où vous vous êtes connecté et déconnecté des réunions enregistrées afin que vous puissiez revenir aux parties que vous avez manquées.

Au-delà des nouvelles capacités alimentées par l’IA, l’abonnement Teams Premium permettra également de créer des salons de discussion et d’inviter d’autres personnes à les rejoindre. Les utilisateurs peuvent également rejoindre des canaux de discussions et créer leurs propres canaux, où ils peuvent partager des documents, des médias et plus encore avec d'autres membres. Enfin, Microsoft compte bien améliorer les fonctionnalités de collaboration, c’est-à-dire rendre plus accessibles les documents et projets grâce à d'autres produits et services Microsoft, notamment Office 365, Dynamics 365 et SharePoint.