Proton Drive arrive sur macOS et se pose en sérieux concurrent de Google Drive et iCloud

Proton est une entreprise qui propose des services dans le Cloud équivalents à ceux que proposent Google, avec Drive, ou Apple, avec iCloud. La startup suisse propose désormais Proton Drive pour macOS.

Proton est une entreprise fondée en 2014 qui se targue d’assurer mieux que quiconque la sécurité des données qui leur sont confiées. Son produit le plus connu à ce jour est Proton Mail, qui clame être « la plus grande messagerie chiffrée au monde » à laquelle plus de 100 millions de personnes et certaines des plus grandes entreprises du monde ont choisi de confier leur messagerie électronique.

La compagnie annonce aujourd’hui le lancement de Proton Drive pour macOS, une application qui offre aux utilisateurs Apple un accès sécurisé et chiffré à un stockage dans le cloud directement depuis leurs appareils sous macOS ». La version Windows de Proton Drive étant disponible depuis déjà quelques mois, on peut dire que l’offre de cet « outsider » est désormais complète.

Proton Drive, l'hébergement dans le cloud mieux sécurisé que Google Drive et iCloud est dispo sur Mac

Google Drive, iCloud et autre Dropbox ont désormais un sérieux concurrent. En effet, Proton se fait fort de « chiffrer de bout en bout l’application », ce qui garantit que les fichiers stockés dans Proton Drive sont codés avant d’être téléchargés. Personne, pas même Proton, ne pourra donc y accéder. Les dirigeants l’affirment : « la combinaison du cloud et du chiffrement de bout en bout offre aux utilisateurs la flexibilité du stockage cloud à la sécurité du stockage hors ligne ». Qu’il s’agisse de documents professionnels ou de vos photos de famille, Proton Drive se présente donc comme « un coffre-fort suisse sécurisé et chiffré qui protège vos souvenirs les plus précieux […] Toute modification apportée à vos fichiers sur votre Mac sera automatiquement répercutée sur vos autres appareils sur lesquels Proton Drive est installé ».

En plus de proposer tout un tas de fonctionnalités intéressantes, Proton Drive propose également une interface attrayante, claire et soignée. Vous pouvez personnaliser la mise en page de vos dossiers et la présentation de vos fichiers, et vous pouvez même activer un mode sombre. Si vous souhaitez tester le compte gratuit de Proton Drive, il vous suffit de créer un compte gratuit sur leur site, ce qui vous permettra de bénéficier d’un stockage de 1 Go.