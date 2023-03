Microsoft veut alléger Edge en simplifiant sa barre d’outils

Microsoft envisage de simplifier la barre d'outils et de réduire la taille de la barre de titre dans son navigateur Edge. Cette initiative pourrait refléter la volonté de Microsoft de masquer certaines fonctionnalités considérées en trop par les utilisateurs.

La barre d'outils du navigateur Edge est souvent encombrée d'icônes inutiles, ce qui peut compliquer la navigation pour les utilisateurs. Microsoft a reconnu ce problème et travaille actuellement à le résoudre en simplifiant la barre de titre et la barre d'outils de Edge. L'objectif est de créer une expérience de navigation minimale par défaut, similaire à celle proposée par Chrome.

La transition de Edge vers Chromium/Blink a permis à Microsoft d'améliorer considérablement les performances de son navigateur. Toutefois, certaines fonctionnalités ont également rendu l'utilisation d'Edge plus lourde et plus complexe. Pour y remédier, Microsoft s'attache désormais à réduire le superflu pour proposer une expérience de navigation plus légère et plus agréable à ses utilisateurs.

Edge réinvente sa barre d'outils pour une expérience de navigation épurée

Les utilisateurs d'Edge sont de plus en plus mécontents de la fréquence des mises à jour et des ajouts de fonctionnalités qui peuvent compliquer l'expérience de navigation. Certaines fonctionnalités, telles que les espaces de travail ou le VPN, n'ont même jamais été publiées, tandis que d'autres sont en cours de développement et sont uniquement disponibles en bêta dans certains pays. Afin de répondre à ces préoccupations, Edge a commencé à travailler sur la simplification de la barre d'outils pour améliorer l'expérience utilisateur.

Edge prévoit notamment de déplacer l'icône du profil sur le côté gauche et propose désormais une option “Microsoft Edge basic toolbar & title bar experience” qui supprime la plupart des boutons de la barre d'outils pour une apparence plus épurée. Cependant, cela signifie que les utilisateurs ne pourront plus personnaliser leur barre d'outils selon leurs préférences.

Comment activer manuellement la barre d'outils Basic dans Microsoft Edge ?

Si vous utilisez Windows 10 ou Windows 11, vous pouvez suivre ces étapes pour activer la barre d'outils de base dans Microsoft Edge

Entrer edge://flags dans la barre de recherche de votre navigateur Microsoft Edge.

Recherchez “Edge basic toolbar title bar” dans la barre de recherche sur la page des flags.

Activez l'option “Edge basic toolbar title bar” en sélectionnant “Enabled” dans le menu déroulant.

Redémarrez votre navigateur Edge pour que les changements prennent effet.

Allez dans les Paramètres de votre navigateur en cliquant sur les trois points de la barre de menu et en sélectionnant “Paramètres”.

Allez dans l'onglet “Apparence”.

Activez le paramètre “Afficher la barre d'outils de base” pour afficher la barre de titre et la barre d'outils de base d'Edge.

Après la modification de la barre d'outils, les boutons Capture d'écran, Capture Web et Favoris seront affichés correctement, tandis que certains autres boutons comme le menu des extensions ne seront plus visibles sur la barre d'outils. Malgré les critiques de certains utilisateurs, le bouton de découverte de Bing sera toujours présent sur la barre d'outils.