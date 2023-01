Panne Microsoft Teams, Outlook : impossible de faire une visio ou d’envoyer un mail

Depuis ce matin, une panne importante touche de nombreux services Microsoft comme Outlook, Teams et Microsoft 365. En Europe et en Asie, des milliers d'utilisateurs ne peuvent plus envoyer de mails ou participer/lancer des appels visio. L'entreprise américaine est au courant du problème et travaille actuellement à sa résolution.

Si vous rencontrez tous les difficultés du monde pour envoyer un mail via Outlook ou pour lancer une visioconférence sur Microsoft Teams ce matin, vous n'êtes pas le seul. En effet, une panne importante touche depuis 11h ce mercredi 25 janvier 2023 les serveurs de Microsoft.

Dans la foulée, des milliers d'utilisateurs en Europe et en Asie ont commencé à signaler le problème sur les réseaux sociaux et sur Down Detector. “Hello @microsoftfrance depuis ce matin, impossible de me connecter à office 365, aucune des applis ne fonctionnent ainsi que @onedrive … @msonenote ne s'ouvre pas non plus”, écrit un utilisateur concerné sur DownDetector. De ce que l'on sait, il était notamment impossible se connecter à plusieurs services de Microsoft 365 comme :

Microsoft Teams

Exchange Online

Outlook

SharePoint Online

OneDrive for Business

Microsoft Graph

We've rolled back a network change that we believe is causing impact. We're monitoring the service as the rollback takes effect. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023

Une panne provoquée par un changement de réseau programmé par Microsoft

Fort heureusement, Microsoft a rapidement confirmé qu'elle était au courant du problème. Selon elle, ces perturbations ont été provoquées par un changement de réseau programmé par ses équipes. “Nous allons annuler un changement de réseau, qui selon nous, a eu un impact. Nous surveillons le service pendant que l'annulation prend effet“, a déclaré la firme de Redmond sur Twitter.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le nombre de signalements commence toutefois à baisser sur DownDetector, signe que les choses rentrent progressivement dans l'ordre. Bien entendu, il faudra probablement attendre encore quelques heures pour que la situation revienne à la normale.

Pour rappel, cette panne des principaux services de Microsoft survient alors que la compagnie américaine a officialisé le licenciement de plus de 11 000 personnes à travers le monde. Ces départs concernent de nombreuses divisions du géant, notamment l'ingénierie ou le gaming.

A ce sujet, nous avons appris récemment que plusieurs développeurs de 343 Industries et Bethesda Games Studios ont été invités à prendre la porte. De quoi soulever des inquiétudes légitimes pour le devenir de la saga Halo et pour le développement de Starfield, le RPG spatial tant attendu de Bethesda.