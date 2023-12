Proton Mail a droit à son application Windows et macOS pour consulter ses mails en mode hors ligne

Proton annonce le lancement d’une application desktop pour son client mail, disponible sur Windows et macOS. Cette dernière inclut de nombreuses fonctionnalités qui l’imposent comme un très sérieux concurrent dans le domaine. Il sera notamment possible de consulter ses mails sans être connecté à Internet et de profiter du chiffrement de bout en bout.

Après son lancement sur les chapeaux roues en 2024, suite à une au succès retentissant de sa campagne de crowdfunding, la suite Proton continue de bousculer les grands noms du secteur, une innovation après l’autre. Depuis quelque temps, la firme s’applique à sortir du carcan web pour proposer des applications pour tous ses services. Fin 2022, Proton Drive débarque sur Android et iOS, avant d’être disponible sur macOS depuis quelques jours.

Et la suite ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Dans un communiqué de presse, la firme annonce le lancement d’une application desktop pour son service Proton Mail. L’application de bureau, compatible avec Windows et macOS, est disponible dès aujourd’hui en bêta pour les utilisateurs Visionary. Ces derniers peuvent ainsi découvrir l’armada de fonctionnalités qui font de Proton Mail un sérieux concurrent du secteur.

Proton Mail débarque sur Windows et macOS avec son chiffrement de bout en bout

L’application desktop de Proton Mail peut ainsi se taguer d’offre un accès hors ligne à vos mails, sans qu’une connexion Internet ne soit nécessaire pour mettre à jour votre boîte de réception. Bien entendu, Proton continue de mettre l’emphase sur la sécurité et la confidentialité, en assurant un chiffrement de bout en bout pour tous les messages reçus et envoyés. Par ailleurs, l’application de bureau se dote d’une fonctionnalité de transfert automatique qui assure elle aussi ce chiffrement.

De cette manière, Proton promet une plus grande fluidité dans le travail entre collaborateurs en évitant de reconfigurer manuellement chaque destinataire d’un message tout en s’assurant du caractère privé d’une conversation. En outre, l’application propose également une option Snooze, qui permet de couper temporairement les notifications lorsque vous en avez besoin. Enfin, Proton Mail propose également une intégration optimisée des autres logiciels de la suite, Proton Calendar et Proton Drive.