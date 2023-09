OneDrive : Microsoft va enfin annoncer un mode hors-ligne

Microsoft a invité les utilisateurs à un nouvel évènement ce 3 octobre 2023 centré sur OneDrive, sa suite de logiciels et son service de stockage en ligne. D'après nos confrères de Neowin, Microsoft pourrait notamment profiter de l'occasion pour annoncer l'arrivée d'une fonctionnalité très attendue : un mode hors-ligne.

Comme vous le savez peut-être, nous savons grâce à une fuite que Microsoft compte tenir une nouvelle conférence en ligne ce 3 octobre 2023 centrée autour de OneDrive, sa suite logicielle et sa solution de stockage sécurisé en ligne. Dans la foulée de cette révélation, la firme de Redmond a publié un court clip pour officialiser l'évènement et donner un bref aperçu des nouveautés attendues.

Il s'agira notamment des “nouvelles améliorations apportées à OneDrive, des avantages d'un accès plus rapide aux fichiers, d'une meilleure organisation, d'une collaboration plus simple et d'une sécurité des fichiers renforcée dans l'ensemble de Microsoft 365″. De ce que l'on sait, l'entreprise américaine compte également faire un focus sur des outils inédits basés sur l'IA.

Visiblement, la gestion des fichiers et les fonctionnalités de recherche profiteront des apports de l'intelligence artificielle pour automatiser et faciliter ces processus. Mais ce n'est pas tout. Comme le rapportent nos confrères du site Neowin, Microsoft pourrait également annoncer lors de cette présentation l'arrivée d'une fonctionnalité particulièrement attendue par les utilisateurs : le déploiement d'un mode hors-ligne.

Enfin un mode hors-ligne sur OneDrive

Pour cause, la feuille de route de Microsoft 365 contient déjà quelques détails sur cette fonctionnalité à venir. En témoigne cette description : “Cette fonctionnalité vous permettra de lancer OneDrive dans votre navigateur et d'afficher, trier, renommer, déplacer, copier et supprimer des fichiers même sans accès à Internet”.

Le géant poursuit : “En outre, pour les fichiers OneDrive stockés localement (ceux qui sont marqués comme toujours disponibles hors-ligne), vous pourrez les ouvrir et travailler dessus dans votre navigateur même si vous n'êtes pas en ligne. Toutes les modifications apportées hors-ligne seront automatiquement synchronisées lorsque la connexion Internet sera rétablie”.

Si l'on en croit cette feuille de route, la version bêta du mode hors-ligne sera lancée en novembre 2023, avant une publication de la version définitive un mois plus tard en décembre 2023. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une bonne nouvelle pour les utilisateurs, les services OneDrive étant régulièrement victimes de panne comme en début d'année ou en septembre 2023.