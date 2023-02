Microsoft Bing : la nouvelle version du moteur de recherche avec ChatGPT dévoilée en images

Microsoft va beaucoup miser sur l’intelligence artificielle GPT-3 de ChatGPT pour améliorer ses propres logiciels, et le géant travaillerait déjà à intégrer l’IA dans son moteur de recherche Bing.

Après un investissement massif de plusieurs milliards de dollars dans Open AI, les créateurs de ChatGPT, on s’attendait sans surprise que Microsoft intègre l’intelligence artificielle dans plusieurs de ses produits. Microsoft devrait notamment utiliser ChatGPT dans sa suite bureautique, c’est-à-dire ses logiciels Word, Outlook ou encore PowerPoint.

Cependant, nous rapportions aussi que Microsoft comptait bien rattraper son retard sur Google en améliorant les performances de son moteur de recherche Bing. Alors qu’une mise à jour majeure est prévue au début du printemps, celle-ci aurait déjà été dévoilée en avant-première par un internaute.

ChatGPT s’invite sur la nouvelle version de Bing

Owen Yin, étudiant et designer, a déclaré sur Twitter avoir vu le « nouveau Bing ». Pour cela, il aurait simplement défini Bing comme page d'accueil sur le navigateur Edge de Microsoft et la nouvelle interface utilisateur est soudainement apparue. « Après quelques minutes, elle a cessé de fonctionner… La mâchoire s'est décrochée quand j'ai réalisé ce que je regardais ! », explique-t-il.

Heureusement, Yin a pu tester brièvement le système et a partagé plus de détails sur l'intégration dans un billet de blog sur Medium. Il note notamment que le chatbot pouvait non seulement répondre aux questions, mais aussi interagir de manière conversationnelle. Les résultats de recherche traditionnels sont toujours présents, mais un onglet a été ajouté, permettant à l'utilisateur de commencer un chat avec l'outil ChatGPT en tapant des messages jusqu’à 1000 caractères.

Autre point important, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, le nouveau Bing est aussi apparemment capable citer ses sources. Il s’agirait d’une excellente nouvelle, car l’IA a souvent été critiquée pour ses informations pas toujours exactes. Il reste maintenant à voir quand Microsoft déploiera officiellement cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs.

Si Microsoft a déjà pris une longueur d’avance sur ses concurrents, Google pourrait bien contre-attaquer dès la semaine prochaine. Le géant américain a annoncé un événement dédié à l’intelligence artificielle où il devrait également présenter de nombreuses nouveautés importantes pour son moteur de recherche ou encore Maps.