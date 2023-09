Photoshop : le Generative Fill va devenir payant même si vous avez un abonnement, dommage

Adobe a annoncé qu’à partir du 1er novembre prochain, le Generative Fill de Photoshop ne sera plus disponible gratuitement. Alors qu’elle vient tout juste de faire son arrivée dans la version grand public du logiciel, celle-ci sera uniquement accessible en dépensant des crédits, qu’il faudra acheter auprès de la firme.

Au début de l’été, la fièvre autour de l’intelligence artificielle battait encore son plein. Si ChatGPT y était bien sûr pour beaucoup, une autre IA faisait également beaucoup parler d’elle : Firefly. Développé par Adobe, c’est surtout via le Generative Fill de Photoshop que l’outil a fait sensation. Le principe est simple : sélectionnez une zone vie, demandez au logiciel de la remplir avec l’élément de votre choix, et ce dernier s’occupe du reste — qui plus est en vous proposant plusieurs options.

Autant dire que Generative Fill a fasciné un bon nombre d’internautes (en plus de donner quelques sueurs froides aux graphistes du monde entier). Une jolie performance étant donné que la fonctionnalité était jusqu’à récemment disponible uniquement via la version bêta de Photoshop. Finalement, via la mise à jour de septembre, cette dernière a fait son arrivée auprès du grand public. Malheureusement, Adobe vient de gâcher la fête.

Adobe flaire la poule aux œufs d’or avec le Generative Fill de Photoshop

Si vous comptiez utiliser le Generative Fill « gratuitement » — du moins, inclus dans votre abonnement à la suite — on a une mauvaise nouvelle pour vous : Adobe a bien compris que son outil a atteint un certain niveau de popularité et compte bien rentabiliser tout ça. Sur son site, la firme annonce qu’à compter du 1er novembre, utiliser le Generative vous coûtera 1 crédit.

Si vous avez souscrit à un abonnement à toute la suite Creative Cloud, vous recevrez automatiquement 1000 crédits sur votre compte chaque mois, contre 500 crédits si vous avez préféré un abonnement unique à Photoshop. Notez que ces crédits ne seront pas cumulables et qu’ils seront donc gaspillés le mois suivant si non utilisés. Dans le cas où vous arrivez à court de crédit, vous pourrez en racheter par lot de 100 pour 4,99 dollars/mois. Adobe n’a pas encore fourni le prix en euros, mais on imagine qu’il sera similaire.

