VLC pourrait bientôt streamer certaines chaînes TV gratuitement

Les équipes en charge du lecteur VLC travaillent à l'ajout d'une fonction de stream des chaînes de télévision. Toutes ne sont pas concernées puisque seule une catégorie précise pourrait faire son apparition dans le logiciel.



Demandez à plusieurs de vos connaissances de vous recommander un lecteur vidéo efficace et gratuit, que ce soit sur PC ou smartphone. Il y a de fortes chances que la majorité vous réponde : VLC. Le logiciel est à l'origine un simple projet étudiant, mais 23 ans après sa sortie, il est devenu l'un des lecteurs multimédias les plus populaires au monde. Toutes versions et tous supports confondus, VLC a dépassé les 5 milliards de téléchargements.

Il faut dire que le programme est plein de ressources. En plus de lire la plupart des fichiers vidéo et audio, VLC peut aussi les convertir, extraire les musiques de vos CDs, lancer des stations de radio depuis Internet… Sans compter les très nombreux plugins créés par la communautés pour en faire un lecteur parfaitement adapté à vos besoins. Certes, les utilisateurs attendent la version 4.0 de VLC depuis des années, mais ça ne l'empêche pas de continuer à évoluer. Parmi les nouveautés à venir, l'une d'elle est assez originale pour être soulignée.

VLC permettrait de streamer certaines chaînes de télévision

Interrogé par Le média Lowpass, le président de l'organisation VideoLAN Jean-Baptiste Kempf s'est confié sur les futurs projets concernant le lecteur multimédia. Il explique par exemple qu'une version pour le casque de réalité mixte Apple Vision Pro est dans les cartons. Mais ce qui retient l'attention, c'est quand il affirme que “les gens, en particulier la jeune génération, s'attendent à pourvoir streamer [avec VLC]”.

En clair : VLC pourrait ajouter la possibilité de streamer des chaînes de télévision. On ne parle pas de retrouver des bouquets TV comme ceux proposés par nos fournisseurs d'accès Internet. Seulement les FAST, acronyme de Free ad-supported streaming television, ou télévision en streaming gratuit financée par la publicité. Cette catégorie a le vent en poupe et il s'en créé toujours plus chaque année dans le monde. En France, elles sont surtout là pour proposer des rediffusions d'émissions. Jean-Baptiste Kempf précise bien que si la fonctionnalité voit le jour, ce qui n'est pas encore sûr, elle sera totalement optionnelle.