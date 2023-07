Microsoft Edge va devenir plus puissant grâce à l’arrivée des plugins ChatGPT dans son chatbot

C’est encore une fois par l’intermédiaire de X/Twitter que nous parvient une info apparemment anodine, mais qui risque de bouleverser nos habitudes de navigation : Bing Chat va pouvoir tirer profit des plugins de ChatGPT.

Si l’on en croit le membre de Twitter Leopeva, il se pourrait que le chatbot intégré au navigateur Edge de Microsoft soit bientôt compatible avec les plugins dédiés à ChatGPT. Rien d’étonnant à cela, puisque ce dernier est basé sur GPT-4, un grand modèle de langage cofinancé par Microsoft. Dans son tweet, l’internaute déclare : « le nouveau volet “Personnaliser” comporte désormais différentes catégories dont un mode sombre natif », et un tout nouveau menu Plugins.

Si cette information était avérée, cela signifierait que tout un chacun sera en mesure de paramétrer Bing Chat à sa convenance, et selon ses besoins spécifiques. En effet, l’écosystème d’extensions dédiées à l’IA d’OpenAI s’agrandit de jour en jour. De l’apprentissage des langues en passant par la comptabilité, les utilisations possibles sont très nombreuses.

Microsoft dote Conversation Bing ajoute d’un menu Plugins et étend les pouvoirs de ChatGPT

Les plugins de ChatGPT vous permettront d’organiser vos vacances, avec le plugin Expedia, par exemple. Il vous donnera des indications précises quant à vos trajets, transport et réservations, directement depuis l’agent conversationnel, tandis que Wolfram permettra de transformer Bing Chat en assistant scientifique. Le Code Interpreter d’OpenAI mettra un environnement de programmation en Python à la disposition des développeurs, et leur permettra de « résoudre des problèmes mathématiques […] d’analyser et de visualiser des données, ou encore de convertir des fichiers ».

L’avenir s’annonce donc plus radieux et productif que jamais pour les utilisateurs de Bing Chat. Cela dit, il faudra faire preuve de patience pour pouvoir bénéficier de ces nouveaux plugins dans Edge. La fonctionnalité n’est pour le moment accessible qu’aux abonnés au programme Edge Insider sur le canal Canary, le plus expérimental de tous. Une chose est sûre, à travers Edge comme à travers Bing, Microsoft mise toujours plus sur l'IA pour séduire le grand public.