Microsoft propose de joueur gratuitement aux meilleurs FPS des années 90, voici comment

Microsoft vient d'inviter les membres du programme Xbox Insiders à essayer plusieurs classiques de l'éditeur Bethesda. Tout juste réédités, le constructeur veut s'assurer que ces titres, sortis pour certains il y a plus de 20 ans, fonctionnent sans accro.

Les membres du programme Xbox Insiders ont la chance de pouvoir essayer des fonctionnalités en avant-première. Ces utilisateurs privilégiés ont par exemple tester la technologie Dolby Vison sur les Xbox Series X et Series S en mai 2021. Dernièrement, les Xbox Insiders ont pu expérimenter une fonctionnalité de suppression des bruits parasites en chat vocal. Pratique pour ne plus étendre votre coéquipier mâcher ses chips.

Or et depuis le 14 juillet 2022, Microsoft invite cette fois-ci les membres Xbox Insiders à tester sur PC plusieurs jeux cultes issus du catalogue de Bethesda et d'Id Software. Rappelons que l'éditeur est désormais la propriété de la société américaine depuis le rachat par Microsoft de ZeniMax Media pour la bagatelle de 7,5 milliards de dollars. Dans le détail, les Insiders pourront essayer :

Heretic : Shadow of The Serpent Riders

HeXen : Beyond Heretic

HeXen : Deathkings of the Dark Citadel

The Elder Scrolls : Arena

Quaker Champions

Comment jouer à ces classiques de Bethesda

Pour y participer, il faudra bien entendu être membre du programme Xbox Insiders, puis de suivre les étape suivantes :

Connectez-vous sur Windows PC et lancez l'application Xbox Insider Hub (ou installez d'abord le Xbox Insider Hub depuis la boutique si nécessaire).

et lancez l'application (ou installez d'abord le Xbox Insider Hub depuis la boutique si nécessaire). Naviguez jusqu'à Previews > choisissez le titre de votre choix.

> choisissez le titre de votre choix. Sélectionnez Rejoindre

Attendez que l'inscription soit terminée pour être dirigé vers la boutique et installer le jeu sélectionné

Des jeux cultes pour les membres Xbox Insiders

Si vous vous demandez pourquoi il n'est pas possible d'y jouer sur Xbox, il faut savoir que ces titres sont sortis pour la plupart au milieu des années 90. De fait, ils fonctionnent uniquement via l'émulateur DOSBox. The Elder Scrolls : Arena est un RPG d'action en monde ouvert développé par Bethesda lancé en 1994 dans lequel le joueur était amené à explorer le royaume de Tamriel.

Quant à la série des jeux HeXen, il s'agissait de jeux de tir à la première personne dans un univers dark fantasy. Ils ont été développés à l'aide d'une version modifiée du moteur graphique de Doom. On retrouve derrière ces trois jeux le studio Raven Sotfware, un studio bien connu des fans de Call of Duty. En effet, Raven Software a oeuvré sur plusieurs titres de la saga phare d'Activision comme Call of Duty : WWII ou encore Black Ops Cold War.

Enfin, on retrouve à la fin de cette sélection le très bon Quake Champions, FPS compétitif qui rend hommage aux FPS emblématiques des années 90 signés Id Software et Saber Interactive. Ce titre inclut une touche de modernité en permettant aux joueurs d'incarner des champions, de féroces guerriers dotés d'attributs et de capacités uniques.