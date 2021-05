Xbox Game Pass : Microsoft offre 4 mois gratuits à Spotify Premium

Les nouveaux abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront profiter sans surcoût de 4 mois d'abonnement à Spotify Premium. Microsoft a confirmé la nouvelle dans un article de blog dédié aux jeux à venir sur son service gaming en mai 2021.

Microsoft améliore continuellement la formule du Xbox Game Pass, soit via l'ajout de nouvelles fonctionnalités comme la prise en charge d'Alexa, ou encore via l'intégration de nouveaux titres à son catalogue. En mai 2021, les abonnés pourront par exemple mettre la main sur Red Dead Online, FIFA 21 et une poignée d'autres jeux sur console, sur PC et via le cloud.

Or, dans un article de blog dédié justement aux jeux à venir ce mois-ci, Microsoft a également annoncé un cadeau à destination des nouveaux abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, la formule la plus chère du service gaming. Pour rappel, le Xbox Game Pass Ultimate inclut pour 12,99 € par mois l'accès à plus de 100 jeux sur consoles et PC, un accès immédiat aux exclusivités Xbox, des avantages gratuits en jeu et la possibilité de jouer sur votre smartphone/tablette Android via le cloud.

Un bonus pas encore confirmé en France

Le Xbox Live Gold, nécessaire pour jouer en ligne sur les consoles Xbox, est également de la partie, tout comme l'accès aux jeux du catalogue EA Play. Désormais, les nouveaux abonnés pourront profiter en plus de 4 mois d'abonnement à Spotify Premium. “Écoutez tous vos titres préférés avec un accès à des millions de titres et de podcasts. Les membres Ultimate peuvent profiter de l'écoute de musique sans publicité, du téléchargement hors-ligne de musique et podcasts et de l'écoute à la demande avec Spotify Premium pendant 4 mois. Vérifiez auprès des régions, car les conditions peuvent être différentes”, précise Microsoft sur le blog Xbox Wire.

Dans la version française de cet article de blog, Microsoft ne fait pas mention des 4 mois d'abonnement Spotify Premium offerts. De fait, il faudra peut-être patienter un peu avant de voir ce bonus proposé aux nouveaux abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Nous mettrons à jour cet article une fois que la firme de Redmond aura apporté des précisions à ce sujet.

Source : Xbox Wire