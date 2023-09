Windows 10 et 11 : un bug causant des écrans bleus de la mort est enfin corrigé

MSI, l’un des fabricants de composants informatiques les plus populaires au monde, vient de corriger un bug important qui affectait certaines cartes mères et qui causait des écrans bleus de la mort.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de processeurs Intel, MSI vient de déployer un correctif pour un problème soulevé par de nombreux utilisateurs de ses dernières cartes mères. Ces dernières semaines, ceux-ci se plaignaient d’erreurs aléatoires causant des écrans bleus de la mort (BSOD) sur certaines configurations matérielles.

Le problème identifié a été retracé dans les paramètres de l'architecture hybride d'Intel et concerne notamment les processeurs Core i9 de la 13e génération et des versions spécifiques de Windows. Pour être plus précis, le problème est exclusivement lié à :

Windows 11 22H2 (OS Build 2221.2215) KB5029351

Windows 11 22H1 (OS Build 22000.2360) KB5029332

Windows 10 22H2 (OS Build 19045.3393) KB5029331

MSI déploie un correctif pour corriger le problème sur les cartes mères

Les utilisateurs qui se trouvaient aux prises avec ces écrans bleus de la mort frustrants étaient souvent confrontés aux messages “Unsupported Processor” (processeur non pris en charge). MSI a alors publié une mise à jour du BIOS qui vient théoriquement résoudre le problème. Pour ce faire, la nouvelle version est censée appliquer le dernier microcode du processeur Intel (uCode).

Cette mise à jour est destinée à rectifier les BSOD résultant de problèmes de compatibilité sur certaines cartes mères des séries 600 et 700, en particulier lorsqu'elles sont associées aux processeurs Core i9 de 13e génération et aux systèmes d'exploitation Windows décrits ci-dessus.

Bien que la version spécifique du BIOS mis à jour ne soit pas explicitement détaillée dans la déclaration de l'entreprise, MSI conseille aux utilisateurs de garder un œil vigilant sur une version marquée pour septembre, accompagnée d'une description faisant référence à la résolution du bug.

La mise à jour ne semble donc pas immédiatement disponible, mais compte tenu de la mention du mois de « septembre », on s’attend à ce qu’elle soit déployée d’ici les prochains jours. Si vous êtes concernés par le bug causant des écrans bleus de la mort, on ne peut donc que vous conseiller de surveiller l’arrivée de la nouvelle version sur le site officiel de MSI ou le logiciel dédié à votre carte mère.