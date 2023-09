Windows Update ne mettra bientôt plus à jour votre imprimante

Microsoft vient d'annoncer la fin du support des pilotes d'imprimantes via Windows Update. Les fabricants devront proposer leur propre solution sur le Microsoft Store ou sur leur site Web.

Que vous soyez sous Windows 10 ou Windows 11, vous savez qu'en vous rendant sur la page dédiée aux mises à jour, vous pouvez régulièrement trouver celle de votre imprimante. Plus précisément les derniers pilotes dont elle a besoin pour fonctionner, ou pour corriger des failles de sécurité critiques. C'est un fonctionnement classique que Microsoft a pourtant commencé à modifier dès la version 21H2 de Windows 10. L'entreprise le généralise en annonçant la fin progressive des mises à jour d'imprimantes via Windows Update.

Comme le changement n'est pas anodin, Microsoft dévoile également un calendrier pour expliquer les étapes de la procédure. En 2025, aucune nouvelle imprimante ne pourra être mise à jour avec Windows Update. Les pilotes déjà existants peuvent cependant encore en profiter. En 2027, sauf correctif de sécurité, le système prend fin pour tous les modèles. La question est donc : comment mettre à jour son imprimante après la date fatidique ?

Windows Update ne mettra plus à jour les imprimantes, aux fabricants de développer leur solution

Microsoft explique que les constructeurs vont devoir développer une application pour mettre à jour leurs produits, application qui sera disponible sur le Microsoft Store. Il y a un avantage de leur côté, puisqu'ils n'auront qu'à entretenir cette appli pour qu'elle fonctionne sur toutes les versions de Windows. Mais qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas, créer un tel outil ?

Lire aussi – Ces imprimantes HP sont victimes d’une faille de sécurité critique, pas de correctif avant 3 mois

Dans ce cas, les fabricants devront trouver un autre moyen de distribution, par exemple en fournissant les pilotes leur site officiel. Même si 2027 est relativement loin, le choix de la firme de Redmond peut potentiellement mettre les utilisateurs dans l'embarras. Ils ne pourront compter que sur la volonté et les capacités des constructeurs à créer et maintenir un système fiable de mises à jour des pilotes. Heureusement, de plus en plus de solutions en ligne permettent de se passer d'une imprimante. Par exemple Google Drive qui depuis peu intègre un système de signature numérique des documents.

Source : XDA Developers