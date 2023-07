Windows 12 : découvrez à quoi le nouvel OS de Microsoft pourrait ressembler dans cette vidéo

La sortie de Windows 12 n’est pas prévue avant l’année prochaine, mais le peu de détails que Microsoft a dévoilé concernant le futur OS a excité l’imagination des internautes les plus impatients de passer à ce système d’exploitation.

Un Youtubeur nommé AR 4789 a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle on découvre ce que pourrait être l’interface de Windows 12. On y découvre un OS au design très épuré, mais qui garde plusieurs éléments de Windows 11, avec des angles arrondis, et une barre des tâches centrée et qui ne prend qu’une largeur minimale. Le changement n’est pas seulement esthétique. L’internaute a pris quelques libertés avec l’interface proposée jusqu’à maintenant par Microsoft.

Tout d’abord, AR 4789 s’est débarrassé des recommandations et des pubs qui commencent à envahir Windows 11. Cela permet de donner un effet plus aéré et de se concentrer sur l’essentiel, à savoir les fonctionnalités proposées. Là aussi, notre Youtubeur a choisi de ne pas mettre en avant les mêmes menus que ceux proposés actuellement. Ainsi, dans le menu Démarrer, plutôt que d’afficher une section « Recommandé », ce concept de Windows 12 nous propose un menu « Utilisé récemment ». Le panneau de widgets, quant à lui, joue sur la personnalisation, avec des cartes faciles à déplacer.

Voici à quoi l’interface de Windows 12 pourrait ressembler

La vidéo nous fait aussi découvrir « l’Explorateur de fichiers, le Bloc-notes, ou encore le Microsoft Store », dans des thèmes sombre et clair du plus bel effet. Comme l’affirme NeoWin, ce travail conceptuel est dans l’ensemble un mélange des meilleurs éléments de Windows 11 et de Windows 10. Microsoft parle très peu de Windows 12. Le successeur de Windows 11 n’a eu droit qu’à une courte mention lors de la conférence Build de mai 2023.

On sait que les ingénieurs de Redmond travaillent sur une plateforme CorePC qui, tout comme Core OS, proposerait une « base » commune à toutes les versions de Windows et permettrait de créer un système d’exploitation modulable à l’infini et utilisable sur les plateformes même les moins puissantes. Ajoutons à cela que Windows 12 tirera encore plus profit de l’Intelligence artificielle, le nouveau cheval de bataille de Microsoft.