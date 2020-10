Microsoft Edge : télécharger le navigateur depuis Chrome et Firefox devient compliqué

Pour les utilisateurs de Chrome et Firefox, télécharger la nouvelle version du navigateur Edge depuis le site de Microsoft devient plus compliqué. Pour des raisons que l'on ignore, la firme force les utilisateurs à passer par l'ancienne version de son navigateur.

Microsoft a lancé la nouvelle version de Edge sous Chromium en début d'année. Cette version utilise le même moteur de rendu que Chrome et n'a plus grand chose à avoir avec l'ancienne. Les utilisateurs peuvent profiter de meilleures performances, d'une meilleure confidentialité et d'une navigation plus efficace, selon Microsoft. La firme de Redmond espère ainsi booster la part de marché de son navigateur qui stagne depuis plusieurs années.

La décision commence à porter ses fruits. Edge est devenu depuis avril dernier le deuxième navigateur le plus utilisé, devant Firefox. Chose étrange, il n'est plus possible depuis quelques jours de télécharger cette nouvelle version en passant par les navigateurs concurrents.

Un bug ou une décision délibéréé de Microsoft ?

Comme le rapporte le site techdowns qui a été le premier à remarquer le problème, le lien de téléchargement de Edge sur le site de Microsoft ouvre un popup qui invite les utilisateurs de Chrome et Firefox à passer par l'ancienne version du navigateur Edge. De notre côté, nous avons essayé le lien et il réagit différement selon le navigateur utilisé. La nouvelle version de Edge étant déjà installée sur la machine en question, Chrome paffiche un pop-up qui propose simplement de l'ouvrir.

Avec Firefox par contre, le pop-up indique que le lien de téléchargement doit être ouvert dans Microsoft Edge. Pour l'heure, nous ignorons s'il s'agit d'un bug ou d'un changement déployé sciemment. Microsoft n'a pour le moment fourni aucune explication. La décision parait néanmoins étrange. On aurait été moins surpris que le téléchargement de Chrome ou de Firefox devienne plus compliqué depuis Microsoft Edge.

Quoi qu'il en soit, le changement constaté aura très peu d'impact au final. Microsoft a en effet décidé de forcer l'installation de Edge Chromium via une mise à jour de Windows 10. À moins d'avoir désactivé les mises à jour automatiques, la nouvelle version du navigateur a dû s'installer sur votre PC depuis septembre dernier.