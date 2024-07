Le Bloc-notes de Windows reçoit enfin cette fonctionnalité indispensable, il a fallu attendre 41 ans

Il aura fallu attendre 41 ans après sa sortie, mais le bloc-notes de Windows reçoit enfin une nouvelle fonctionnalité pourtant essentielle à n'importe quel logiciel de type traitement de texte.

Sans même connaître la manière dont vous utilisez Windows 11, on peut affirmer avec quasi-certitude que vous avez au moins une fois ouvert un fichier avec le Bloc-notes. L'application Windows Notepad comme elle se somme dans le Microsoft Store accompagne le système d'exploitation depuis 1983 et force est de constater qu'elle a mis du temps avant d'évoluer. Depuis, le traitement de texte a fait du chemin. Parmi les grandes évolutions qu'il a connu, on retiendra surtout l'arrivée du mode sombre puis celle des onglets.

Lire aussi – Le bloc-notes et l’outil de capture Windows s’enrichissent maintenant de fonctionnalités IA

Autant d'ajouts bien pratiques qui font du Bloc-notes une alternative intéressante à la création d'un texte simple, surtout quand l'iconique WordPad tire sa révérence en parallèle (même s'il est possible de le réinstaller du moment que vous vous y prenez assez tôt). Il lui manque pourtant quelque chose de très important. Une fonctionnalité tellement basique pour ce genre de logiciel qu'on se demande pourquoi elle n'existe pas déjà. 41 ans après sa sortie, le Bloc-notes peut enfin se vanter de la proposer.

Ces deux fonctions essentielles arrivent enfin sur le Bloc-Notes de Windows

En mars dernier, Microsoft envisage de doter le Notepad de la vérification et de la correction orthographique. Les deux fonctionnalités sont désormais déployées à toutes et tous. Elles sont activées par défaut, alors si vous avez mis à jour l'application via le Microsoft Store récemment, il y a de forte chance que vous constatiez l'apparition de la fameuse vague rouge en dessous d'un mot mal écrit.

Si vous souhaitez configurer le tout, cliquez sur la roue crantée en haut à droite du Bloc-notes. Comme vous le voyez sur la capture d'écran ci-dessus, vous pouvez choisir dans quel(s) type(s) de fichier(s) la vérification s'active, et si vous voulez ou non de la Correction automatique. Notez que le fonctionnement de cette dernière n'est pas clair. Lors de nos tests, aucun mot n'a été corrigé automatiquement lors de la frappe. Peut-être que Microsoft apportera plus de détails ultérieurement.