Microsoft met en ligne de nouveaux ISO pour installer proprement Windows 11 24H2

Microsoft vient de mettre en ligne toutes nouvelles images ISO de Windows 11 24H2 pour une installation propre, une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent mettre la main sur la prochaine mise à jour.

Les Windows Insiders vont être ravis, car Microsoft a publié les dernières images ISO de Windows 11, version 24H2, et il est désormais possible d'effectuer des installations propres. Les dernières images ISO, qui portent désormais la version 26100.1150, arrivent juste après les mises à jour du Patch Tuesday de juillet. Elles intègrent les améliorations de sécurité les plus récentes, ce qui garantit que les utilisateurs ne sont pas vulnérables lorsqu'ils testent les fonctionnalités de Windows 11.

Pour les utilisateurs plus avertis, Microsoft a pris en compte les architectures x86 et ARM64. Ainsi, que vous utilisiez un processeur Intel ou AMD, ou que vous soyez équipé d'une puce Qualcomm Snapdragon ou d'une puce Microsoft SQ, il existe une version ISO adaptée à vos besoins. Même les Mac ont droit à leur propre version, avec une prise en charge dédiée.

Windows 11 24H2 peut enfin être installée avec des ISO

Mais avant de vous précipiter sur le téléchargement, une mise en garde s'impose : ces ISO doivent être activées à l'aide d'une clé de licence authentique d'une UGS correspondante. Pour ceux qui recherchent une option sans engagement, les machines virtuelles officielles de Microsoft, connues sous le nom de Windows Developer Environment, restent le meilleur choix. Toutefois, le temps presse : ces machines virtuelles expireront le 15 juillet, et certaines options préconstruites disparaîtront en raison de problèmes techniques.

Il est intéressant de noter que la version 24H2 de Windows 11 n'est plus un simple aperçu pour certains utilisateurs chanceux. Ceux qui possèdent un PC Copilot+, équipé d'un processeur Snapdragon X de Qualcomm, bénéficient déjà des nouvelles fonctionnalités. Les autres utilisateurs de machines Intel ou AMD devront patienter jusqu'à l'automne, avec une sortie probable en septembre ou octobre.

Tout en ouvrant la voie à 24H2, Microsoft fait ses adieux aux anciennes versions. Les versions 21H2 et 22H2 de Windows 11 sont sur le point de disparaître, leur support s'arrêtant dans moins de 90 jours. C'est un signal clair de la part de Redmond : il est temps de mettre vos machines à jour. Vous pouvez télécharger l'ISO de Windows 11 24H2 à partir du lien ci-dessous, à condition d’être inscrits sur le programme Insider.