Edge 126 : générateur de thèmes, sécurité accrue, meilleure intégration de Copilot… voici toutes les nouveautés du navigateur de Microsoft

La version 126 de Microsoft Edge est désormais disponible dans le canal Beta du programme Edge Insider. Cette mise à jour apporte de nombreuses nouveautés, dont un générateur de thèmes basé sur l'IA, des améliorations de sécurité et des notifications de résumé avec Copilot dans la barre d'adresse.

Microsoft Edge, le navigateur par défaut sous Windows 11, continue d'évoluer avec des fonctionnalités innovantes. Récemment, la version stable a intégré la traduction et le doublage en temps réel des vidéos sur diverses plateformes, y compris YouTube, grâce à l'assistant IA Copilot. Cette fonctionnalité permet de traduire et de doubler des vidéos en temps réel, améliorant ainsi l'accessibilité et la compréhension des contenus. En parallèle, Microsoft a introduit des capacités de rédaction améliorées et des options d'écriture manuscrite avec des stylos numériques.

La version 126 de Microsoft Edge est maintenant disponible dans le canal Beta du programme Edge Insider, où les utilisateurs peuvent essayer les dernières fonctionnalités avant leur sortie publique. Pour y accéder vous pouvez vous rendre sur le site officiel de la plateforme, télécharger et installer la dernière version. Et parmi les nouveautés, on trouve un générateur de thèmes AI qui permet de personnaliser l'apparence du navigateur avec des images générées à partir de descriptions textuelles.

Microsoft Edge 126 fait le plein d’IA mais aussi de sécurité

En plus du générateur de thèmes, la version 126 de Microsoft Edge apporte des améliorations de sécurité grâce au service de gestion du navigateur. Les administrateurs peuvent désormais utiliser une interface dédiée pour gérer les paramètres de sécurité des navigateurs de leurs utilisateurs. Cette fonctionnalité est actuellement en aperçu public et peut être activée en optant pour la version ciblée dans le centre d'administration Microsoft 365.

Une autre nouveauté est la notification de résumé avec Copilot. Lorsque les utilisateurs naviguent sur une page compatible avec le mode lecture, une notification dans la barre d'adresse leur propose d'ouvrir cet assistant IA dans la barre latérale pour afficher un résumé du contenu. Comme pour le générateur de thèmes AI, cette fonctionnalité est déployée progressivement. Pour télécharger Microsoft Edge Beta, rendez-vous sur le site officiel Edge Insider. La version publique de Edge 126 est prévue pour la semaine du 13 juin.